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    Tunus'ta 'BAE' gerilimi

    AA
    18.01.2018 - 22:28 | Son Güncelleme:

    Tunus'taki Proje Tunus Partisi lideri Muhsin Merzuk, kendisine yöneltilen "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunus'taki adamı olduğu" şeklindeki iddiaları yalanladı.

    Merzuk, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki bazı basın yayın organlarında yer bulan söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
    BAE ile ilişkili olduğu yönündeki iddiaları "komik dedikodular" olarak nitelendiren Merzuk, şunları söyledi:

    DEDİKODU

    "Tunus'ta, Katar ve BAE ile ilişkili olma yarışı var. Daha önce de benim Katar ile ilişkili olduğumu söylüyorlardı. Şimdi ise BAE ile ilişkili olmakla suçlanıyorum. Ben Tunusluyum ve siyasetim de Tunus üzerine. Gerisi ise sadece hakkımdaki dedikodulardan ibaret."

    NİDA'DAN AYRILDI

    Tunus basınında yer alan bazı mecralarda "Merzuk'un BAE'nin Tunus'taki adamı olduğu" ileri sürülmüştü.

    Muhsin Merzuk, 2014'te Genel Sekreterliğini yaptığı Nida Tunus Partisinin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarını yürütmüştü. Partide yaşanan iç çekişmelerin ardından Mart 2016'da aralarında Merzuk'un da bulunduğu 25 milletvekili Nida Tunus Partisi'nden ayrılarak Proje Tunus Partisi'ni kurmuştu.

    Etiketler: gerilim
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