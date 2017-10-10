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    Tunus parmak izi istemiş, Almanya göndermemiş

    BERLİN
    10.10.2017 - 15:52 | Son Güncelleme:

    Geçen yıl aralık ayında başkent Berlin’de kurulan Noel pazarına TIR’la saldırıp 12 kişiyi öldüren DEAŞ üyesi Anis Amri’nin sınır dışı edilmemesinde, yetkililerin bir ihmali daha ortaya çıktı.

    ANİS Amri’nin, Tunus’tan yetkililerin istediği parmak izinin Almanya’nın göndermemesi üzerine sınır dışı edilmediği belirtildi. Federal Kriminal Dairesi yetkilileri ise konuyla ilgili sorumluluğu yabancılar dairesine attı. Kriminal dairesi yetkilileri, yabancılar dairesinin kendilerinden parmak iziyle ilgili bilgi talep etmediğini, kendilerinin de istenmeden böyle bir bilgiyi vermek zorunda olmadıklarını açıkladı.
    Anis Amri, 19 Aralık 2016’da gasp ettiği Polonya plakalı TIR’la Breitscheid Meyda’nında kurulan Noel pazarına saldırmıştı. Olayda 12 kişi yaşamını yitirirken, Amri, kaçtığı İtalya’da bir trafik polisi tarafından etkisiz hale getirilmişti.

    Tunus parmak izi istemiş, Almanya göndermemiş

    Etiketler: Anis Amri , ALMANYA , noel pazarı
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