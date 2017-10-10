Tunus parmak izi istemiş, Almanya göndermemiş

ANİS Amri’nin, Tunus’tan yetkililerin istediği parmak izinin Almanya’nın göndermemesi üzerine sınır dışı edilmediği belirtildi. Federal Kriminal Dairesi yetkilileri ise konuyla ilgili sorumluluğu yabancılar dairesine attı. Kriminal dairesi yetkilileri, yabancılar dairesinin kendilerinden parmak iziyle ilgili bilgi talep etmediğini, kendilerinin de istenmeden böyle bir bilgiyi vermek zorunda olmadıklarını açıkladı.

Anis Amri, 19 Aralık 2016’da gasp ettiği Polonya plakalı TIR’la Breitscheid Meyda’nında kurulan Noel pazarına saldırmıştı. Olayda 12 kişi yaşamını yitirirken, Amri, kaçtığı İtalya’da bir trafik polisi tarafından etkisiz hale getirilmişti.