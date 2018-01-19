Tuncelili öğretmene CERN’den davet

Tunceli Atatürk Anadolu Lisesi’nde görev yapan fizik öğretmeni Hasan Ali Tuncer 21-27 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek Nükleer Araştırmalar İçin Avrupa Konseyi (CERN) Türk Öğretmen Çalıştayı’na katılacak.

Nükleer Araştırmalar İçin Avrupa Konseyi’ne katılmanın her fizik öğretmeninin hayali olduğunu söyleyen Hasan Ali Tuncer, “CERN’e gitmek bir fizik öğretmeni için en büyük hayallerden biri. Bu hayalim gerçekleşeceği için oldukça heyecanlıyım" dedi.

8’incisi düzenlenecek olan Turkish Teacher Programme (TTP) Türk Öğretmen Çalıştayı başvurularının 1-20 Ekim 2017’de yapıldığını söyleyen Tuncer, "Online olarak yapılan mülakat ve çoktan seçmeli sınav elemelerini geçerek Türkiye genelinde 36 fizik öğretmeni katılımcısından biri olarak CERN’e davet edildim. 21-27 Ocak’da İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek çalıştayda Parçacık ve Yüksek Enerji Fiziği ile ilgili bilgilerimizi yenileyeceğiz. Sunumlar, yerleşke gezileri, sergiler, uygulamalı çalışmalar gibi faaliyetlere katılacağız. Dönüşte birikimlerimizi geleceğin fizikçileri, mühendisleri, bilişimcileri ve bilim insanları olacak olan öğrencilerimizle paylaşarak bilim elçiliği görevini yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.