Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Tuncelili öğretmene CERN’den davet

    Tuncelili öğretmene CERN’den davet

    İHA
    19.01.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    Tunceli'de bir öğretmen, CERN Türk Öğretmen Çalıştayı’na davet edildi.

    Tunceli Atatürk Anadolu Lisesi’nde görev yapan fizik öğretmeni Hasan Ali Tuncer 21-27 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek Nükleer Araştırmalar İçin Avrupa Konseyi (CERN) Türk Öğretmen Çalıştayı’na katılacak.

    Nükleer Araştırmalar İçin Avrupa Konseyi’ne katılmanın her fizik öğretmeninin hayali olduğunu söyleyen Hasan Ali Tuncer, “CERN’e gitmek bir fizik öğretmeni için en büyük hayallerden biri. Bu hayalim gerçekleşeceği için oldukça heyecanlıyım" dedi.

    8’incisi düzenlenecek olan Turkish Teacher Programme (TTP) Türk Öğretmen Çalıştayı başvurularının 1-20 Ekim 2017’de yapıldığını söyleyen Tuncer, "Online olarak yapılan mülakat ve çoktan seçmeli sınav elemelerini geçerek Türkiye genelinde 36 fizik öğretmeni katılımcısından biri olarak CERN’e davet edildim. 21-27 Ocak’da İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek çalıştayda Parçacık ve Yüksek Enerji Fiziği ile ilgili bilgilerimizi yenileyeceğiz. Sunumlar, yerleşke gezileri, sergiler, uygulamalı çalışmalar gibi faaliyetlere katılacağız. Dönüşte birikimlerimizi geleceğin fizikçileri, mühendisleri, bilişimcileri ve bilim insanları olacak olan öğrencilerimizle paylaşarak bilim elçiliği görevini yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri