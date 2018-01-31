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    Tunceli'de tekstil atağı... Hedef 2 bin 500 kişiye istihdam

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    Tunceli'de tekstil sektörü ekmek kapısı oldu. Tunceli Valiliği ve İŞKUR tarafından ortak yürütülen meslek edindirme kursunu tamamlayan kadınlar tekstil atölyelerinde iş başı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tunceli'nin istihdam projelerinde model olacak bir il olduğunu söylerken, Türkiye'ye örnek olacak atölyelerde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, açılışını yaptığı tekstil atölyeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tunceli’miz projeleriyle model olma niteliğinde yeni istihdam alanlarının açılması için ellimizden gelen çabayı ve desteği vermeye devam edeceğiz.' dedi.

     "TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

    Tunceli’ye 15 yılda 5.3 milyarlık yatırım gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Sarıeroğlu, “Sadece bu seneyle ilgili 2 milyarın üzerinde yatırım planlaması söz konusu. İnşallah yollarımızın yapılması ve bu yatırımların devreye girmesiyle birlikte yeni bir süreç Tunceli için başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak öncelikli gündem maddemiz işsizlikle mücadele ve istihdamın artışıdır.

    Bu bağlamda Türkiye’ye örnek olacak iki tane atölyemiz oluşturulmuş durumdadır. Bunların yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesiyle yaz sonuna kadar 2 bin 500 kişiye ulaşacak bir istihdam hedefindeyiz.

    Tunceli istihdam ve diğer projelerin çokluğu ve hayata geçirilmesi noktasında model olacak bir il. Başarıyla yürütülen tüm projeleriniz için Valimiz Tuncay Sonel’e teşekkür ediyorum” dedi.

    Tuncelide tekstil atağı... Hedef 2 bin 500 kişiye istihdam

    VALİ SONEL: YIL SONUNDA HEDEFE ULAŞACAĞIZ 

    Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yeni istihdam alanları açılması için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini, bu alanda devletimizin tüm unsurlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde olduklarını kaydederek, “Amacımız Tuncel’imizin sosyo-ekonomik seviyesini en üst seviyeye çıkararak vatandaşlarımızın mutluluklarını arttırmaktır. Yöre insanımızın elde edeceği yüksek refah seviyesi hepimizin mutluluğu olacaktır. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz istihdam sayısının 2 Bin 500 kişiye ulaşması için çalışıyoruz. . Tuncel’imizi bölgede tekstil merkezi haline dönüştürmek istiyoruz.

    Tunceli'ye yaptığımız her çalışmada ve yatırımlarda desteğini esirgemen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile tüm Bakanlara Tunceli halkı adına teşekkür ediyorum' dedi. 

    Etiketler: Tunceli , Jülide Sarıeroğlu , Tuncay Sonel , istihdam , son dakika
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