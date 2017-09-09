Tunceli'de sÄ±cak saatler

BÃ¼yÃ¼kyurt kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda operasyona Ã§Ä±kan Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± jandarma Ã¶zel harekat timleri ormanlÄ±k alanda PKK'lÄ± terÃ¶ristÂ grubu tespit etti. AkÅŸam saatlerinden baÅŸlayarak sabah saatlerine kadar aralÄ±klarla devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda PKK'lÄ±lar ormanlÄ±k alanÄ±n iÃ§ kesimlerine doÄŸru kaÃ§arken, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesi 2 kobra tipi taarruz helikopteri ile gece boyu bombalandÄ±. BÃ¶lgede operasyonlarÄ±n halen devam ettiÄŸi ve bÃ¶lgeye havadan sevkedilen jandarma Ã¶zel harekat timleri ile operasyon alanÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ã–te yandan bugÃ¼n sabah saatlerinde Nazimiye Ä°lÃ§esi Dokuzkaya KÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda jandarma Ã¶zel harekat timleri, bir grup PKK'lÄ± tÃ¶reristÂ ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ã–ÄŸlen saatlerine kadar devam eden ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda 1 PKK'lÄ± terÃ¶rist silahÄ± ile birlikte Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi. Konu ile ilgili Tunceli ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "08 EylÃ¼l 2017 Tarihinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca NazÄ±miye KÄ±rsalÄ±nda yapÄ±lan operasyonda 1 terÃ¶rist, 1 kaleÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 5 adet ÅŸarjÃ¶r (dolu), 2 adet el bombasÄ±, Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve malzemeler ile birlikte Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irilmiÅŸtir. Ä°limizde terÃ¶rist unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na ve etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar azim ve kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir" denildi.

BÃ¼yÃ¼kyurt ve Dokuzkaya kÃ¶ylerinde dÃ¼n akÅŸam saatlerinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle, il merkezine iÃ§me suyu saÄŸlayan ZaÄŸge mevkiinde bulunan su deposuna eneji saÄŸlayan elektrik nakil hatlarÄ± da zarar gÃ¶rdÃ¼. Bu yÃ¼zden sabah saatlerinden itibaren Tunceli kent merkezinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne iÃ§me suyu verilemiyor. BÃ¶lgeye gÃ¶nderilen ekiplerin elektrik hatlarÄ±nÄ± onarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve akÅŸam saatlerinde iÃ§me suyunun yeniden verilebileceÄŸi belirtildi.Â