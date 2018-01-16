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    Tunceli'de PKK operasyonu: 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 18:00 | Son Güncelleme:

    Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekiplerinin yaptığı son operasyonda bomba yapımında kullanılan 26 teneke amonyum nitrat ile çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

    Tunceli Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

    "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Pülümür Karayolu üzerinde icra edilen arama/tarama faaliyeti kapsamında, karayoluna yakın kırsal alanda; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet basma düzenekli EYP, 26 teneke amonyum nitrat, 16 adet pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 400 m. kablo, 2 adet balyoz, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.

    İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

    Tuncelide PKK operasyonu: 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi

    Etiketler: PKK , Operasyon
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