Tunceli Valisi Sonel'den gazetecilere ziyaret

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü nedeniyle Tunceli’de hizmet veren Yerel ve Ulusal Basın temsilcilerini ziyaret etti.

Vali Sonel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı ziyarete günlük yayın yapan Dersim Haber, Özgür Dersim ve Tunceli Emek Gazetesi’ni ziyaret ederek başladı. Şehrin ilk yerel gazetelerinden olan Tunceli’nin Sesi Gazetesi ve Matbaası, 1957 yılından günümüze kent merkezinde yayınlarına devam ediyor.





Gazete çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Vali Sonel , 1957 yılında yayın hayatına başlayan gazetenin ilk nüshasını inceledi. Yerel yayın yapan gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Sonel, gazetecilerin sorunları ve bu sorunların çözümü noktasında görüş alış verişinde bulundu.

Vali Sonel, bölgenin sorunlarını gündeme taşıyarak bu sorunların çözümü noktasında önemli görevler üstlenen yerel basın çalışanlarının, şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade etti.







Öte yandan yerel basının sıkıntı ve talepleri gündeme taşıyarak, idarecilerin çalışmalarına da yardımcı olduğunu belirtti. Sonel, yerel gazetelerin ardından Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Topaç ve Yönetim Kurulu üyelerini de ziyaret ederek burada bulunan gazetecilerle sohbet ederek ziyaretine son verdi.