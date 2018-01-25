Tunceli Valisi, operasyona katılacak askerleri bu sözlerle uğurladı

Tunceli'nin Pertek ilçesine giden Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile birlikte Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığından Afrin de icra edilen “Zeytin Dalı” Harekatına katılacak olan askerlerle bir araya geldi.







Afrin'e gidecek askerlere hitap eden Vali Sonel, "Kahraman Mehmetçiklerimiz öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, sizlerle gurur duyuyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz kıymetlilerimizsiniz. Tunceli 4. Komando Tugayımız şuan Afrin’de, bu vesileyle onlara da kolaylıklar dilerim Allah yar ve yardımcıları olsun. Birazdan sizlerde oraya gidiyorsunuz. Bu memleketimiz kolay kazanılmadı, içte ve dışta halen hainler var, bu hainlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor, son noktaya kadar da devam edecektir. Biz sizleri çok seviyoruz, dualarımız her zaman sizlerle, Allah’a emanet olun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Sonel daha sonra Pertek iskelesinden askerleri operasyon bölgesine gitmeleri için uğurladı.