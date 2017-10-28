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    Tunceli böylesini görmedi!.. Kargoda 'komünist ürün' yoğunluğu

    Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
    28.10.2017 - 13:46 | Son Güncelleme:

    Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde, Türkiye’nin ilk ve tek Komünist Partili belediye tarafından üretilen organik nohut, kuru fasulye ve bala talep yoğun olunca, ilçedeki kargoda Türkiye standartlarının üzerinde bir kota ile paket taşımaya başladı. Taşınan ürünler haftada 3 tonu buluyor.

    Komünist Partili Ovacık Belediyesi ile ilçedeki üreticilerin ortak kurdukları 1994 Mahallesi Kooperatifi, Ovacık ilçe merkezi ve Pertek, Hozat ve Nazimiye ilçelerinden satın alınan organik nohut, kuru fasulye ve organik balı, Türkiye’nin 81 ilindeki müşterilerine göndermek için bir kargo firmasıyla anlaştı. Haftanın 3 günü her seferinde en az 3 ton ürün, 3 gün içinde alıcılarına ulaştırılmak üzere kargoya teslim ediliyor.

    Tunceli böylesini görmedi.. Kargoda komünist ürün yoğunluğu

    Anlaşma gereği ürünleri indirimli götüren firmanın verilerine göre, Ovacık şubesi kotasının çok üzerine çıkarak, Türkiye’de en çok paket taşıyan şube oldu. Firma ile Ovacık Belediyesi arasında geçen 20 Eylül’de yapılan protokole göre, yıl sonuna kadar, en hafifi 10, en ağırı da 25 kiloya kadar çıkan 10 bin paketin taşınması konusunda anlaşma sağlandı. Yıl sonuna kadar bu sayının 30 bine ulaşması bekleniyor. Kargo firmasının Tunceli Şube Şefi Ayhan Korkmaz, Ovacık Belediyesi’nin müşterilerine gönderdiği kargolar için mevcut araçların yetmediğini belirterek, şöyle dedi:

    "Ovacık Belediye’mizin müşterilerine gönderdiği kargoları ilçeden, PTT araçları yetmediği için, özel araç kiralayarak Tunceli merkezdeki ana depomuza getiriyoruz. Her gün yüzlerce paket gönderiyoruz. Şu an Tunceli depomuz ağzına kadar dolu ve çalışanlarımız, kargoları zamanında müşterilere yetiştirmek için inanılmaz bir özveri ile çalışıyorlar. Öğle yemeğine bile çıkmıyorlar, kargo işlemleri bitsin diye. Belediyenin bu çalışması bezleri de memnun ediyor çünkü burada elde edilen paralar ile üniversite öğrencilerine burs verildiği için biz de katkımız olsun diye fazladan çalışarak katkı sunmak istiyoruz."

     

     

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    Etiketler: komünist ürün
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