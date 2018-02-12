İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımı... Tuncay Özkan CHP Genel Başkan Yardımcısı oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin yeni yönetiminde sürpriz değişiklikler yaptı. Kılıçdaroğlu, 13 olan MYK üyesi sayısını 18'e çıkardı. Basınla ilişkiler görevini eski gazeteci Tuncay Özkan'a verirken, genel sekreterliğe İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi getirildi.

Partinin en önemli görevlerinden olan teşkilatın başına Bülent Tezcan getirildi. Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise bu görevden alınarak İnsan Hakları'ndan sorumlu kılındı.

Parti yönetiminde üç kadın yer aldı. Doğa Hakları Gülizar Biçer Karaca'ya; Eğitim Politikaları Lale Karabıyık'a; Halkla İlişkiler'e Gamze Akkuş İlgezdi atandı.

İNCE'NİN LİSTESİNDEYDİ, 413 OYLA PM'YE GİRMİŞTİ

Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'na rakip olan Muharrem İnce'nin PM listesinde yer almıştı. Özkan, 413 oyla Kılıçdaroğlu'nun listesini delen yedi isimden biri olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vermeyip PM'ye giren diğer isimler ise Necati Yılmaz (428 oy), Gökhan Günaydın (422 oy) , Haluk Pekşen (390 oy) , Ali Şeker (375 oy), Erdal Aksünger (373 oy), Gaye Usluer (371 oy) olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun listesini delen Eren Erdem (359 oy), Müslim Sarı (350 oy) ve İlhan Cihaner (344 oy) kadın ve gençlik kotasına takıldıkları için Parti Meclisi asıl listesine giremedi. Ancak yedek listede yer aldılar.

5 YENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Yeni yapılanmada, İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, "İnsan Hakları" ve "Doğa Hakları" adıyla iki ayrı genel başkan yardımcılığına dönüşürken, Kamu Diplomasisi ve Eğitim Politikaları ile Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edildi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı:

ARGE-BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU- FETHİ AÇIKEL

BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM- TUNCAY ÖZKAN

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ- ONURSAL ADIGÜZEL

DIŞ İLİŞKİLER- ÖZTÜRK YILMAZ

DOĞA HAKLARI- GÜLİZAR BİÇER KARACA

EKONOMİ POLİTİKALARI-AYKUT ERDOĞDU

EĞİTİM POLİTİKALARI- LALE KARABIYIK

HALKLA İLİŞKİLER- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

HUKUK POLİTİKALARI- MUHARREM ERKEK

İDARİ VE MALİ İŞLER-A. HALUK KOÇ

İNSAN HAKLARI- TEKİN BİNGÖL

İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK ODALARI VE SİVİLTOPLUM KURULUŞLARI- VELİ AĞBABA

İŞVEREN SENDİKALARI VE ODALAR- ÇETİN OSMAN BUDAK

KAMU DİPLOMASİSİ-ÜNAL ÇEVİKÖZ

PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMİ, PARTİ SÖZCÜSÜ- BÜLENT TEZCAN

SOSYAL POLİTİKALAR- FAİK ÖZTRAK

YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI- SEYİT TORUN

GENEL SEKRETERLİK- M. AKİF HAMZAÇEBİ

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