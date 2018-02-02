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Tuncay Özilhan’dan evde bira açıklaması

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
02.02.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

GEÇTİĞİMİZ günlerde evde bira yapımını kolaylaştıran ürünlerin satışı ve Türkiye’de bira tüketimi hakkında yaptığı açıklamalar çok tartışılan Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Basın mensubu arkadaşlarımla yaptığım görüşmenin yansımalarını üzülerek takip ediyorum. Görüşmeler sırasında vergilerin yüksek olmasının merdiven altında kaçak ve sahte içki üretimini artırdığından, bunun insan sağlığını tehlikeye attığından bahsettim. ‘Yasa dışı ticaret hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de vergi kayıplarına yol açıyor’ dedim. Asıl dikkat çekmek istediğim konu buydu” dedi.

Özilhan, şunları söyledi: “Biz Anadolu Efes olarak, ülkemizde bira sektörünün gelişmesi, bira kültürünün yaygınlaşmasına önem veriyor ve bu konuda çalışma yapan herkesi destekliyoruz. Evde hobi olarak yapılan biraların da bira kültürünün bir parçası olarak sektörün gelişmesine katkı sağladığını düşünüyoruz. Görüşmeler esnasında da vurgulamak istediğim gibi; alkollü içeceklerdeki vergi yüksekliği sektörümüzü her anlamda olumsuz etkiliyor, biz de bunu her platformda dile getiriyoruz. Temennim yeni vergiler gelmesi değil, mevcut vergi oranlarının yeniden değerlendirilmesidir." 

Etiketler: Anadolu Efes , Tuncay Özilhan , içki üretimi
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