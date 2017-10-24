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    Tunç çağı yolu

    Salim UZUN / ANTALYA
    24.10.2017 - 23:26 | Son Güncelleme:

    SDÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı: “7 bin yıllık Araklı Höyüğü’nden çıkan tunç çağına ait eserler dolgu malzemesi yapılıp yol çalışmasında kullanılmış.”

    ISPARTA’nın Şarkikaraağaç ilçesi, Şarkikaraağaç-Beyşehir karayolu üzerinde yürütülen yol genişletme ve kazı çalışmalarında 7 bin yıllık Araklı Höyüğü’nün yok edilmesiyle ilgili Hürriyet’e konuşan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, “Türkiye’de yaşanan bu olaylara artık şaşırmıyorum” dedi.

    Bölgede 10 yıldır detaylı incelemeler yaptığını anlatan Prof. Dr. Özhanlı, “Araklı Höyüğü’nün incelenmesi için oluşturulan ekibin içinde ben de vardım. Maalesef ki içerisinde çok önemli tarihi bilgiler barındıran höyüğün büyük bölümü yok edilmiş. Antropolog arkadaşlarımız iskeletleri topladı, biz de ilk tunç çağına ait bulgulara rastladık” diye konuştu.

    Araklı Höyüğü’nün dünya tarihi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özhanlı, şöyle dedi: “Höyük tunç çağı için bir kavşak noktasıydı. Aslında yolu yaparken normal derinlikten gidilse bu kadar tahribat belki olmazdı. Ancak ekstra derinliğe inilince çok büyük tahribat yaşanmış. Asıl üzücü olan höyükten çıkan toprakları dolgu malzemesi olarak yollarda kullanmışlar. Topraklara ulaşabilseydik ayıklama yapılarak bazı parçaları kurtarabilirdik.”

    Etiketler: gazetehaberleri
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