ÜST üste gelen seçimler, geçen yıl yaşanılan darbe girişimi yabancı yatırımcının Türkiye planlarını ertelemesine neden olmuştu. Ancak, referandum sonrasında işler yeniden hızlandı. Türkiye’de yabancıların en büyük işlemlerine danışmanlık ve aracılık yapan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Romano’ya göre bu yıl ‘tüm zamanların en iyi yazı’ yaşanıyor. Yılın ilk altı ayında 5 milyar dolarlık ortaklık, satın alma işlemi olduğunu belirten Mahmut Ünlü, “Yıl sonuna da 10 milyar doları bulacaktır. Tüm zamanların en iyi yazını geçiriyoruz. Bu yaz çok yoğun geçiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekim sonuna kadar neredeyse 4 ay hiç iş yapmamıştık. Finansal yatırımcılar yeniden gelmeye başladı. Yılbaşından bu yana ÜNLÜ & CO olarak 1.3 milyar dolarlık iş yaptık. 3-4 misli elimizde iş var. Bir bu kadar daha iş yaparız” dedi.



Ünlü ve Romano ile yılın ilk yarısını ve önümüzdeki dönemi konuştuk. Mahmut Ünlü, oldukça iyimser, “Kötümserliğin kimseye yaradığını görmedim. Finansal yatırımcı olduğu zaman pozitif etkisi oluyor. Ve moraller olumluya dönünce de herkes yatırım yapmaya başlıyor. Bunlar önemli şeyler” diye konuştu. “Türkiye biz ne yaparsak büyüyecek” diyen Ünlü, şöyle devam etti:



İKİ YIL BÜYÜRÜZ

“Coğrafi yeri, nüfusu uluslararası finans gündemi bunu gösteriyor. Önümüzdeki seçime kadar olan dönemi değerlendirebiliriz. Seçim sonrasını göremiyorum. Son yapılan düzenlemelerle ekonomiye hareket geldi. Bizim nüfus her yıl yüzde 2’ye yakın büyüyor biz 4’ün altında büyürsek küçülmüş oluyoruz yani yapılan bu düzenlemelerle büyüme sağlandı. Ayrıca konjoktürel olarak avantajlı döneme girdik, gelişen ülkelere yeniden para geliyor. Bu niye önemli? Çünkü büyümek için yılda 35-40 milyar dolar para lazım Türkiye’ye. 15 yıldır büyümediğimiz tek sene 2009 o da 2008 krizi. Bize dokunmasa da kredi donması olunca Türkiye’ye para gelmedi ve yüzde 8 küçüldük. Önümüzdeki iki yıl büyüme olacak Türkiye’de.”



Direkt yatırımlarda sıkıntı olmadığını ancak 15 Temmuz sonrası finansal yatırımcıların durduğunu belirten Ünlü, “15 Temmuz’u hiç yaşamamış olsaydık o dönemi kaybetmemiş olurduk Şimdi 1-1.5 yıllık sıkıntı yaşadık” dedi.



7-8 ŞİRKET HALKA ARZ

Finansal yatırımcıların yeniden gelmeye başladığını ve referandum sonrası ivmenin arttığını vurgulayan Ünlü, yapılan işlemlerin de büyüdüğüne dikkat çekti. Ünlü, halka arzlardan da ekonominin yüzünün güleceğini dile getirerek “Yeni düzenlemeler halka arzları daha cazip hale getirecek ve Londra yerine Türkiye’de yapacak şirketler. Ama Londra’da yapılan halka arzlarda analistler bilmediği, ilgilenmediği için yatırım yapılmıyordu. Şimdi yıl sonuna kadar İSO 500 listesindeki 7-8 büyük şirketin halka açılacağını düşünüyoruz” dedi.



Ünlü’nün verdiği bilgilere göre enerji, altyapı ve perakende şirketlerinin halka arz için sırada, ancak özsermaye rasyosu kuralı esnetilmediği için bekliyorlar. Ünlü, bu esnetilirse özsermaye rasyosuna halka arzdan önce değil sonra bakıldığında enerji, altyapı ve perakende şirketlerinden halka arz atılımı olacağına dikkat çekti.



200 MİLYON DOLARIN ALTINI HALKA AÇMAYIN

MAHMUT Ünlü, halka arzlarda en az 200 milyon dolarla çıkılması görüşünde. Ünlü, şöyle konuştu: “Yabancı fonların en küçüğü 5 milyar dolar yönetiyor. En az 20 milyon dolarlık hisse istiyor. 500 milyon doları satmak ise 200 milyon doları satmaktan kolay. Çünkü adam para koyunca takip edecek analiz edecek. En az 10 milyon 20 milyon dolarlık pozisyon almak istiyor. Bunun altında da alıyorsam almayayım diyor” dedi. ÜNLÜ & Co’nun da halka açılmasını hedeflediklerini belirten Ünlü, iki üç sene içinde yatırım bankasına dönüşme hedefleri olduğunu da kaydetti. Ünlü, “Daha başvurmadık ama 6-8 ay içinde BDDK’ya başvurmayı planlıyoruz. 1-1.5 yıl içinde de sürece bağlı olarak yatırım bankası olmayı hedefliyoruz. Mevcut öz sermayemizle zaten 7 yatırım bankasını geçiyoruz. Lisansı aldıktan sonra ya halka arz ya da stratejik bir ortakla bilançoyu daha da kuvvetlendirmek isteriz” dedi.



DUBAİLİ ŞİRKETİ KORELİLERE SATTI

Mahmut Ünlü, ayrıca finansal danışmanlığını ÜNLÜ & Co’nun yürüttüğü görüşmeler sonucunda, Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye’de faaliyet gösteren Dubai merkezli lojistik şirketi Ibrakom ile Güney Kore’nin en büyük taşıma şirketi olan CJ Lojistik arasında hisse devir ve ortaklık anlaşmaları imzalandığını duyurdu. Bölgeselleşme hedefleri içinde bu işlemin yapıldığını kaydeden Ünlü, şöyle devam etti: “Pakistan’a girdik iki tane görevlendirme aldık. Balkanlarda bir kağıt fabrikası satıyoruz. İş yapmak istediklerimiz bize yakın, büyük ekonomiler.”