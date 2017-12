Raging Bull (1980, Martin Scorsese)

Kıskançlık işkencesinin en büyük sinematik ifadesi olarak nitelendirilen ve günümüz sinema dünyasının Othello’su denilen Raging Bull, Martin Scorsese’yi Amerikalı yönetmenler arasında en öne taşıdı ve dünyanın en büyük sinemacıları arasına girmesini sağladı. Aynı şekilde filmin başrolü olan Robert De Niro’da yalnızca kariyerinin değil, sinema tarihinin de en iyi performanslarından birini sergiledi. Dolayısıyla Raging Bull, Amerikan sinemasının en ikonik ve güzel açılımlarından biri olarak tarihe kazındı. Mutlaka izlenmeli.

Andrei Rublev (1966, Andrei Tarkovsky)

Sanat filmlerinin büyük ustası Andrei Tarkovsky’in Hollywood’un biyografi filmlerinin antitezi olarak ortaya koyduğu filmi Andrei Rublev, bugüne kadar yapılmış en iyi filmlerden biri olarak tarihteki yerini aldı. Andrei Rublev’I izlerken 15. Yüzyılın kasvetli Rusya’sını gerçekçi bir şekilde izlemenin keyfine varıyorsunuz. Hem de her karesine uzun uzun bakarak. Eleştirmenlerin tüm zamanların en iyi sanat eseri filmi ilan ettikleri filmin her bir dakikası gerçekten altın değerinde.

The Passion of Joan of Arc (1928, Carl Theodor Dreyer)

Carl Dreyer’in, Renee Maria Falconetti’nin hayatının son saatlerini canlandırdığı, sessiz sinemanın en ikonik, zamansız, acımasız gösterilerinden biri olan ‘The Passion of Joan of Arc’ bu unutulmaz performansla sinema tarihine kazınmıştır.

Yayınlandığından bugüne kadar en iyi film listelerinde her daim ilk 10’da yer alan film zamanı ve mekanı aşarak popüler olmayı sürdürüyor.

Lawrence of Arabia (1962, David Lean)

Bu listed yer alan en basit biyografi filmi örneklerinden biri olan Lawrence of Arabia’nın başarısı da bu basitlikte gizlidir. Film 1935 yılında Lawrence’in ölümcül motosiklet kazasıyla açılır ve ardından sorulan sorular sayesinde Lawrence’in giz gibi olan hayatının o gizemli hissi olduğu yerde kala kalır. Kahramanın en başta ölmesi ve sonrasında hayatının sorguya çekilmesi bu yapıtın dahiyane fikridir. Sinema tarihinin en önemli yapıtlarından biri olan bu filmi hiç vakit kaybetmeden izlemek için çok geçerli bir neden.