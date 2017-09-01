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    Tüm yaz tıklım tıklım olan plaj bomboş

    İHA
    01.09.2017 - 13:17 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 13:25

    Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, bayramın ilk gününde az sayıdaki yabancı turisti ağırladı.

    Antalya'da halka açık olan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı bayramın ilk günü sessizliğe büründü. Hava sıcaklığının 32 derece civarında olduğu kentte, Antalyalılar kurban kesimine öncelik verince, sahil az sayıdaki yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

    Tüm yaz tıklım tıklım olan plaj bomboş

    Kent genelindeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Antalya'da bu oran kent merkezinde kendini göstermedi. Daha çok yerli turist ve Antalyalıların tercihi olan Konyaaltı Sahilinde bulunan halk plajları ilk günü sakin geçirdi. Şezlongların boş kaldığı sahildeki hareketlilik yerini kurban kesim merkezlerindeki telaşa bıraktı. Otellere ait az sayıdaki plajda turistler tercihini denize girmekten yana kullanırken, düne kadar binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan sahil mevsim şartlarına göre en sessiz günlerinden birini yaşadı.

    Tüm yaz tıklım tıklım olan plaj bomboş

    Sahildeki hareketliliğin bugün akşam saatlerinden itibaren artması bekleniyor. Antalya 10 günlük Kurban Bayramı süresinde 1,5 milyon turistten yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir bekliyor.

     

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    Etiketler: antalya , konyaalytı , plaj , kurban bayramı
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