Palamut hayal kırıklığı yarattı umutlar hamside!

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, Kışlaönü Balıkçı Limanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük hayallerle başladıkları sezonun şu ana kadar istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

En büyük hayal kırıklığını palamutta yaşadıklarını belirten Karadeniz, "Geçen sezon palamut avı hayli bol ve bereketli geçmişti ancak bu sezon geçen sezonun dörtte bir oranında bile palamut avlayamadık." dedi.

Av sezonunda yaklaşık bir ayın geride kaldığını ifade eden Karadeniz, "Balıkçılarımız adına sezon hakikaten çok kötü geçiyor. Palamudun bundan sonraki aylarda da artacağına inanmıyoruz. Palamut yönünden kısır bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Diğer balık türlerinde de benzer tablo yaşanıyor." diye konuştu.

Karadeniz, hamsi avında ise az da olsa bir canlılık, kıpırdanma olduğunu gözlemlediklerini, şu günlerde denize açılan balıkçıların 50-100 kasa hamsiyle limanlara döndüğünü ifade etti.

Palamudun olmadığı bu sezon umutlarının hamsiden yana sürdüğünü dile getiren Karadeniz, ekim ayından sonra hamsi avının çok daha iyi olacağını tahmin ettiklerini, şu anki tablonun bunu gösterdiğini söyledi.

İlçede yaklaşık 20 yıldır balık satan Tuncay Bolat da sezonun istedikleri gibi geçmediğini söyledi.

Bolat, balık fiyatlarına ilişkin, "Palamudun tanesi 15 liradan satışa sunulurken, uskumru 15, istavrit 15, çupra 25, hamsinin ise fiyatı boylarına göre 12 lira ile 15 lira arasında değişiyor" dedi