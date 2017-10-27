Tüm tatlılar içinde dondurmanın yeri ayrı...

Neredeyse keşfinden bu yana ona olan ilgi ve sevgi hiç eksilmedi. Hatta kimi ülkeler reçetesini bir sır gibi sakladı. Fizikçiler, kimyagerler, aşçılar onun için çalıştı. Uğruna makineler üretildi. Dondurma kültürden kültüre farklılıklar gösterse de yemekten sonra tatlı olarak da fındık, fıstık ve meyve gibi ara öğün atıştırmalık olarak da tüketiliyor. Hele çocuklar ve kendini hep çocuk hissedenler günün her saati yemek isteyebiliyor...

Küçük mutluluklar

Londra Psikiyatri Enstitüsü’nün 2005’te yaptığı bir araştırmaya göre dondurmanın keyif ve mutlulukla bir bağlantısı var. Dondurmanın soğuğu ağızda hissedildiğinde serinletici ve susuzluğu giderme mekanizmasına etki ediyor. Yapılan çalışmalara göre beyindeki haz merkezi dondurma yendiği zaman aktif oluyor. Beyindeki haz merkezi uyarılınca da kişi, keyifli bir deneyim yaşıyor. Kendini iyi hissedip mutlu oluyor. Yine aynı bağlamda yapılan çalışmalara göre, küçük aralıklı mutluluklar insanları büyük ve daha nadiren olanlardan çok daha fazla mutlu ediyor.

Lezzet ve hafiflik

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezite büyük bir sorun. Ama diyet üzerine yapılan kimi çalışmalar gösteriyor ki, sevdiğimiz gıdaları diyetten tümden çıkarmamız kolay değil. Uzmanlara göre tatlı isteğini tümden bastırmak yerine daha az miktarda ve daha az kalorili olanlarını tüketmek daha iyi bir yol.

İki adet baklava yaklaşık 425 kaloriyken bir porsiyon dondurmada 95 kalori var. Sütlü dondurmalar ise dondurma çeşitleri arasında en masumu. Meyveli ya da meyve suyuyla yapılan dondurmalar bilinenin aksine çok daha fazla kalorili, kıvam için daha çok şeker ilave etme gerekiyor.

Bir diğer kalorisi düşük seçenek de dondurmayı keşkül, sütlaç gibi bir sütlü tatlıyla beraber tüketmek. Hele bir de sütlü tatlınızın üzerine kan şekerini dengeleyen tarçın ilave ederseniz şekerin olumsuz etkilerini en aza indirgiyorsunuz. Tarçın aynı zamanda bakteri, mantar oluşumunu da engelliyor.

Hem içeriğindeki vitamin ve mineral yoğunluğu hem de kilo kontrolüne yardımcı olma özelliğiyle sağlıklı beslenme dengesi açısından dondurma en iyi tatlı alternatiflerinden biri.

Tabii miktarını abartmamak şartıyla. 1 porsiyon yani iki top dondurma ya da paketli bir adet dondurma ara öğün olarak öneriliyor diyetisyenler tarafından. Hatta aynı lezzet ve keyiften vazgeçmeden daha az kalori almak istiyorsanız paketli dondurmaların mini boyları da rahatlıkla yeterli ve dengeli beslenme düzeninizde suçluluk duymadan yenebilir.

Artık birçoğumuzun bildiği gibi dondurmanın kalori değerleri un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara ve çikolata, bisküvi gibi atıştırmalıklara oranla daha düşük.

Uzmanlara göre, yeterli ve dengeli beslenme için karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller gibi tüm besin öğelerinden her gün vücut için gereken düzeyde almak gerekiyor. Peki bu ihtiyaçlar listesinde dondurma bize ne sunuyor? İçeriğindeki; protein ve karbonhidratın yanı sıra A, D ve E vitaminleriyle kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum gibi mineralleriyle iyi bir atıştırmalık ve ara öğün alternatifi.

Dondurmaya dair hoşluklar...

-- Dünyanın dondurmayı bir hoşluk olarak kabul etmesi İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusuna dondurma dağıtılmasıyla başlar. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişi dondurma yiyerek kutlanır.

-- Dünyada en sevilen dondurma çeşidi vanilyalı, ikincisi çikolata, üçüncüsü de çilekli.

-- Kanada’da dondurma yaz mevsiminden daha çok kışları tüketiliyor.

-- Bir külah dondurma ortalama 50 yalayışta bitiriliyor.

Kışın dondurma yemek için 5 neden

-- Dondurmacılarda kuyruk olmaması ve marketlerde dondurma dolabında istenilen her çeşidi bulabilmek...

-- Sokakta külahlı dondurma yerken eriyip elinize ve üstünüze akmaması…

-- Kötü geçen bir günün izlerini silmek…

-- Havanın soğuğunu hissetmemek…

-- Tüm dertleri unutmak… Siz hiç dondurma yerken ağlayan bir çocuk hatta yetişkin gördünüz mü?

Soğuk-sıcak işbirliği

İskandinavya ve Kuzey Avrupa ülkelerine kış mevsiminde gidenlerin yaşadığı büyük kültür şoklarından biri dondurucu soğuklarda bile yenen dondurmadır. Restoranların tatlı mönülerinde, özellikle de soğuk kış akşamlarında sıcak bir elmalı turta ya da dağ meyveleri üzerinde dondurma yer alır. Norveç, İsveç, Danimarka ve Kanada gibi soğuğuyla ünlü ülkelerde ve daha birçok Avrupa ülkesinde, hatta Uzakdoğu’da her mevsim dondurma tüketildiğine ve insanlar hasta olmadığına göre belli ki bizdeki ‘Kışın dondurma yenmez’ anlayışı yanlış bir varsayıma dayanıyor.

Ballı yufkalı dondurma

Malzemeler

1 kutu kaymaklı dondurma, 3 yemek kaşığı ceviz, 3 yemek kaşığı Antep fıstığı, 3 yemek kaşığı badem, 1 çay kaşığı tarçın (Ballı yufka için), 2 adet baklava yufkası, 2 yemek kaşığı tereyağı ya da zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Fırın tepsisi içine ufalanmış ceviz, Antep fıstığı ve bademleri koyup önceden 175 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 5 -10 dakika, kuruyemişler altın rengi olana kadar kavurun. Fırından çıkardığınız kuruyemişleri bir kabın içine alıp tarçın ile karıştırarak soğumaya bırakın. Dikdörtgen bir kek kalıbının içini streç film ile kaplayın. Dondurmayı buzluktan çıkarıp alt raflarda 5-10 dakika beklettikten sonra yarısını tepsiye alıp, kaşığın sırtı ile bastırarak tepsinin içine yayın. Üzerine tarçınlı kuruyemişlerin yarısını döküp düzeltin. En üste dondurmanın kalan yarısını ekleyip düzleştirdikten sonra üzerini streç filmle kenarlardan içe doğru kapatıp sertleşmesi için buzlukta bekletin. İlk baklava yufkasını tezgâha yayıp, üzerine bir fırça yardımıyla erittiğiniz yağın yarısını sürün. Daha sonra ikinci baklava yufkasının ilk baklava yufkasını üzerine serip kalan yağ ile yağlayın. Yufkayı uzun kenarından 4 eşit parçaya kesip, uzun kenarı ise boyuna 2 eşit parçaya kesin. Toplamda 8 adet dikdörtgen yufka elde edeceksiniz. Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine 8 adet yağlı yufkayı yan yana dizin. Üzerlerine balı fırçayla sürüp kalan kuruyemişleri 8 adet yufkanın üzerine eşit şekilde paylaştırın. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında yufkaları altın rengini alana dek 6-8 dakika kadar pişirip, fırından çıkararak soğumaya bırakın. Buzlukta beklettiğiniz kuruyemişli kaymaklı dondurmanızı çıkarıp dilimleyin. Üzerine hazırladığınız sıcak baklava diliminden koyup hemen servis edin.

Ayvalı dondurma

Sonbahar ve kışa özel sıcak ve soğuğun dengelendiği, kalori miktarı çok düşük, özel, basit bir tatlı önerisi; deneyin pişman olmazsınız.

Malzemeler

2 büyük ayva, bir parça tarçın çubuğu, bir vanilya çubuğu ya da sıvı vanilya özü, bir paket vanilyalı dondurma, bir bardak ceviz içi

Yapılışı

Ayvaları tam ortasından ikiye bölün. Kabuklarını soyun. Bir kaşık yardımıyla ortasındaki çekirdekli bölümü iyice temizleyin. Yaygın bir tencereye yerleştirdiğiniz her bir yarım ayvanın ortasına vanilya ve tarçın çubuklarını parçalayarak birer parça koyun. Üzerine bir çay bardağı su ilave edip, çok ağır ateşte yarım saat kadar pişirin. Bir tavada cevizleri hafifçe kavurun, soğuduktan sonra havanda biraz dövün, makinede de çekebilirsiniz. Ayvalar suyunu çekip pişince, içindeki tarçın ve vanilya çubuklarını alın. Soğumadan kâselere alıp ortalarına ikişer top dondurma koyun. Üzerine de cevizi serpip servis yapın, afiyet olsun... Dondurmayla bekletmeden soğuk olarak servis edin.