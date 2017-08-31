Tüm pazarı satın aldı, herşeyi bedava dağıttı!

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Beyoğlu Piyalepaşa semt pazarında bulunan tüm sebze, meyve, peynir zeytin gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahlarını satın alarak bayram öncesi ürünleri vatandaşlara dağıttı. Korkmaz'ın sebze ve meyve dağıtımı sırasında pazar esnafına da yardımcı olduğu gözlendi.

BU PAZARDA PARA GEÇMEDİ

Sebze ve meyvenin ücretsiz olduğundan haberi olmayan bazı vatandaşlar, pazar esnafına para uzatırken ücretsiz olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi.

KOMŞULARINA DA HABER VERDİLER

Söz konusu ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.







SEYYAR SATICILARIN DA ÜRÜNLERİ

Pazarda, satın alınan tezgahlardaki ürünlerin kısa sürede tükenmesi ile birlikte bu kez de, simit, çay, mısır gibi ürünler satan seyyar satıcıların ürünleri yine SBK Holding yetkilileri tarafından satın alınarak çevredekilere dağıtıldı.

Daha önce, bir çok kişi veya kurum bayram öncesi yardım faaliyet düzenlerken, ilk kez bir semt pazarındaki tezgahların satın alınarak ürünlerin ücretsiz dağıtıldığına işaret ediliyor. Bayram öncesi esnaf da semt sakinlerinin de farklı bir deneyim yaşadıkları belirtildi.

Bu arada, aynı firmanın yurtdışında da bazı bölgelerde kurban yardımı yaptığı öğrenildi.



Konu ile ilgili görüşü alınmak istenen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz, yardım faaliyetinde konuşmanın uygun olmayacağını belirterek açıklama yapmak istemedi.