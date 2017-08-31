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Tüm pazarı satın aldı, herşeyi bedava dağıttı!

İSTANBUL (İHA)
31.08.2017 - 15:10 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 15:20

İSTANBUL Piyalepaşa semt pazarına gidenler ilginç bir durum ile karşılaştı. Bayram öncesi alışveriş için pazara gelenler, her şeyi ücretsiz dağıtıldığını öğrendi. Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Semt pazarındaki tüm tezgahları satın alan bir işadamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan her şeyi bedava verdi. Pazara gelen ürünler 2 saat içinde tükendi.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Beyoğlu Piyalepaşa semt pazarında bulunan tüm sebze, meyve, peynir zeytin gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahlarını satın alarak bayram öncesi ürünleri vatandaşlara dağıttı. Korkmaz'ın sebze ve meyve dağıtımı sırasında pazar esnafına da yardımcı olduğu gözlendi.

BU PAZARDA PARA GEÇMEDİ
Sebze ve meyvenin ücretsiz olduğundan haberi olmayan bazı vatandaşlar, pazar esnafına para uzatırken ücretsiz olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi.

KOMŞULARINA DA HABER VERDİLER
Söz konusu ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.
Tüm pazarı satın aldı, herşeyi bedava dağıttı

SEYYAR SATICILARIN DA ÜRÜNLERİ
Pazarda, satın alınan tezgahlardaki ürünlerin kısa sürede tükenmesi ile birlikte bu kez de, simit, çay, mısır gibi ürünler satan seyyar satıcıların ürünleri yine SBK Holding yetkilileri tarafından satın alınarak çevredekilere dağıtıldı.

Daha önce, bir çok kişi veya kurum bayram öncesi yardım faaliyet düzenlerken, ilk kez bir semt pazarındaki tezgahların satın alınarak ürünlerin ücretsiz dağıtıldığına işaret ediliyor. Bayram öncesi esnaf da semt sakinlerinin de farklı bir deneyim yaşadıkları belirtildi.
Bu arada, aynı firmanın yurtdışında da bazı bölgelerde kurban yardımı yaptığı öğrenildi.
Tüm pazarı satın aldı, herşeyi bedava dağıttı
Konu ile ilgili görüşü alınmak istenen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz, yardım faaliyetinde konuşmanın uygun olmayacağını belirterek açıklama yapmak istemedi.

 

Etiketler: Sezgin Baran Korkmaz , SBK Holding , Piyalepaşa semt pazarı
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