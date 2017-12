Tüm oteller yüzde yüz doldu... Ama bir eksik var

Armar Oteli Müdür Yardımcısı İlhan Yıldızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otellerinin yılbaşı tatiline tamamen dolu girdiğini ancak bölgede kar yağışı olmadığını söyledi.



Yılbaşı tatili bitmeden kar yağışı beklediklerini ifade eden Yıldızoğlu, "Şu anda otelimiz ve rezervasyonlarımızın tamamı dolu, yalnız şu anda tek sıkıntımız kar. İnşallah yılbaşında kar yağışı bekliyoruz." dedi.







Ziyaretçilerin ilgisinden dolayı memnun olduklarını anlatan Yıldızoğlu, "Kar yağmasını bekliyoruz. Kayak merkezimizde iki tane pistimiz var. Amatör ve profesyonellere hitap eden pistlerimiz var. Her türlü ihtiyaca karşılık veriyoruz." diye konuştu.



Yılbaşı tatili için Ankara'dan gelen Gizem Ataman, her sene Yıldıztepe Kayak Merkezine geldiğini söyledi. Bölgede kar olmamasından dolayı üzüntü duyduklarını belirten Ataman, "Şu anda pek kar yok ama biz yine de doğanın tadını çıkarıyoruz. Pikniğimizi yapıyoruz. Her yıl geliyoruz buraya, doğası çok güzel." dedi.



Ankara'dan Merva Güven de kar olmadığından kayak yapamadıklarını, tatil bitmeden kar yağışı beklediklerini dile getirdi.









ILGAZ DAĞI KAYAK MERKEZİ'NDE YILBAŞI YOĞUNLUĞU

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yılın son günü yoğunluk yaşanıyor.



Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentten kayakseverleri ağırlıyor. Yılbaşı tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metrede doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.



Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son gününde Ilgaz'da büyük yoğunluk yaşandığını belirtti.



Gece yağan karın bölgede sevinçle karşılandığını dile getiren Akkaya, "Karın yağmasıyla birlikte bölgede büyük sevinç yaşandı. Pistlerimiz açık. İnsanlar doyasıya eğleniyor." dedi.



Otellerin tamamen dolduğunu vurgulayan Akkaya, "Bölgede oteller tıklım tıklım dolu. Günler öncesinden rezervasyonlarımız doldu. Bu yoğunluk bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.



Akkaya, "Burası doğanın nadide yerlerinden biri. Çam ağaçları arasında çok güzel bir kayak merkezi. İsteyen kayak yapıyor, isteyen doğa gezisi. Havası, manzarası ve sunduğu kayak seçenekleri ile adından söz ettiriyor." ifadelerini kullandı.



Nurullah Tandır, Ilgaz'a kayak yapmak için İstanbul'dan geldiğini söyledi. Ilgaz'ın çok güzel bir yer olduğunu belirten Tandır, "Her yıl gelirim. Kalabalık oldukça iyi. Burada kar olması yetiyor. Bugün kayak yaptık, bölgeyi dolaştık. Yeni yıla burada gireceğiz." dedi.

ATLAMA KULELERİNE TAŞIMA KAR

ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de , Kayakla Atlama Kuleleri’ndeki hızlanma rampalarını (in run) taşıma karla doldurdu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kayak Federasyonu ile birlikte 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarına ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi’ni taşıma karla hazır hale getirmişti. 2011’de olduğu gibi bu yılda karsız geçen sezon nedeniyle kolları sıvayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi’nden taşınan karla merkez Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kulelerinin hızlanma rampalarına yerleştirip suni karlama sistemi ile de rampaları atlamalar için hazır hale getiriyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğü’ne bağlı kar timi ekibinden Yasin Yorulmaz, Ömer Şerefoğlu, Harun Çelebi, Yavuz Saraç, Ali Ensar Kotçioğlu ve Musa Çakmak 6 gün boyunca yoğun çalışma sonucu atlama kulelerinin rampalarını hazır hale getirdi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kayakla Atlama Kulelerinde yapılan bu çalışma ile ilgili olarak, Ekibimiz 25 günlük süre içinde ancak hava sıcaklığı bakımından altı gün karlama sistemi yapabildi. Bu kısa sürede insan üstü gayretlerimizle atlama kulelerini atlamalar için hazır hale getirdik. Suni karlama sistemimizle konaklıdan getirdiğimiz karları sporcuların iniş sırasında kullandığı in run dediğimiz oluklara yerleştirdik ve atlama rampalarının pistlerini hazır hale getirdik. Milli Takım antrenmanlarını yapacak ve önümüzdeki günlerde de düzenlenecek olan yarışmalara hazır olacak" dedi.

