Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nden velilere uyarı

2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala veliler de okul hazırlıkların başladı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, veli ve öğrencilere uyarıda bulunarak kırtasiye ürünleri seçiminde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. “Merdiven altından, ne olduğu belli olmayan, ucuz ürünler almayın. Çünkü bunlar çok sağlıksız” diyen Şendil, yaptığı açıklamada özetle şunları dile getirdi:

SAĞLIKLI ÜRÜNLERİ SATIN ALIN

“Yıllardır mücadele veriyoruz ve sonucu da aldık. Türkiye’de 100 kırtasiye ürününden 99’u güvenli hale geldi. Bu, Türk kırtasiye sektörü adına gerçekten büyük bir başarı. Ama yeterli değil. Hâlâ güvensiz olan yüzde birlik oran var. Sadece ‘ucuz’ diye markası, üreticisi belli olmayan kırtasiye ürünlerinden almak çocuğunuzun sağlığı için büyük risk. Aldığınız ürünün barkoduna bakın. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan, etiketli yani kimliği olan, sağlıklı ürünleri satın alın. Bu, çocuğunuzun sağlığı için daha doğru bir adım olacak.

BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ YAPILMALI

TÜKİD bugüne kadar taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünlerinin satışının önlenmesi ve nitelikli ürün kullanımının özendirilmesi için çalışarak üzerine düşeni yaptı. Biz üzerimize düşeni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Buna karşılık tüketicimiz de artık üzerine düşeni yerine getirmeli, bilinçli alışveriş yapmalı. Sadece güvenli ve kaliteli kırtasiye ürünleri almalı. Bunun için de en doğru adres kırtasiyeler.”