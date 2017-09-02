Tüm kadınlar savunma sporu yapmalı

2015 yılında Dünya Şampiyonu, aynı yıl Ümitler Avrupa Şampiyonu ve Universiade 2015 ikincisi İrem Yaman, Universiade 2017’ye damgasını vurdu. Başarılı sporcu, finalde Koreli rakibini 13-2 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Uzun boyundan dolayı insanların kendisini voleybolcu zannettiğini söyleyen Yaman, “Tekvando erkek sporu gibi algılanıyor. Ancak şu anki Türkiye şartlarında tüm kadınlar, savunma sporu olarak tekvando antrenmanı yapabilir. Bu spor, diğer branşlara göre çok daha sıra dışı. Özellikle Adriana Lima’yla birlikte kick boks ve tekvandoya olan ilgi arttı” diye konuştu.
BABAMLA SABAH AKŞAM ANTRENMAN YAPIYORDUK
Geçen haziran ayında Kore’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda hiç beklemediği bir sonuç alan ve ilk maçında kaybederek şampiyonadan elenen Yaman, Universiade şampiyonluğuna giden yolu ise şu sözlerle anlattı:
“Dünya Şampiyonası için çok iyi hazırlanmıştım. Bir yıl boyunca günde çift antrenman yaptım. Ama talihsiz bir şekilde kaybettim. Bu beni çok etkiledi. Kore’deki Dünya Şampiyonası 30 Haziran’da sonlandı. 1 Temmuz’da eve döndüm. Beyin olarak kendimi çok yorgun hissediyordum. Dünya Şampiyonası’ndan sonra dövüşme stilimi değiştirdim. Daha azimli ve kararlı hale geldim. Evimde babamla beraber çalıştım. Babam antrenörüm aynı zamanda, beni çok iyi biliyor. Teknik kapasitemi biliyor ve ona göre antrenman hazırlıyor. Sabah akşam antrenman yaptık. Sonuç çok güzel oldu. Tüm rakiplerimi farklı yenerek şampiyon oldum. Bu üstünlükle maç almak, daha sonraki maçlar ve rakiplerimle yakın olmadığımı görmek açısından önemliydi.”
SÜREKLİ YENİLEREK YENMEYİ ÖĞRENDİM
Tekvandoya annesinin teşvikiyle 8 yaşında başladığını belirten İrem Yaman, eski tekvando hakemi olan babası Hasan Yaman’ın zamanla kendi antrenörü olduğunu ve onun destekleri sayesinde bu noktalara geldiğini söyledi:
“İlk başlarda hep yeniliyordum. Bırakma noktasına geldiğim anlarda babamın bana olan inancı beni motive etti. Belki başka bir antrenörle çalışsaydım, sporu çoktan bırakmıştım. Sürekli yenilerek yenmeyi öğrendim. Bundan sonraki amacım çıktığım tüm maçlarda kazanmak. Kariyerimde yenilgi olsun istemiyorum.”
Yaman, en büyük amacınınsa olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi: “Eğer madalya almayacaksam olimpiyatlara gitmek istemem!”
KÜRSÜDEKİ O AN...
İrem Yaman, Tayvan’da madalya kürsüsüne çıktığı anki duygularını şu sözlerle ifade etti: “Kürsüye çıkıp İstiklal Marşı’nı okutmak, herkesin senin marşın için ayağa kalkması ve bunu senin başarıyor olman çok güzel bir duygu.”
EVLİLİK SPOR HAYATINI BİTİRMEZ
İrem Yaman, tekvandoyu aktif olarak 30 yaşına kadar yapmak istediğini söylüyor: “Bu sporu, mental olarak ne kadar rahat olursan o kadar uzun süre yapabilirsin. Türkiye’de başka bir iş yaparsan ya da evlendiğin an spor biter diye bir algı var. Ben öyle düşünmüyorum. Bu yıl yüksek lisansa başlamak niyetindeyim. Bu sporu 30 yaşına kadar yapmak istiyorum. Bunu tek engelleyecek şey sakatlık. Sakatlık olmadığı sürece devam ederim.”
22 yaşındaki İrem Yaman, Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi takımı sporcusu.
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