Hürriyet>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Tüm kadınlar savunma sporu yapmalı

Tüm kadınlar savunma sporu yapmalı

Ankaralı sporcu İrem Yaman, 19-30 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’da düzenlenen Universiade 2017’de tekvando branşında 62 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı. Uzun boyu ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yaman, Türkiye şartlarında tüm kadınların bir savunma sporuyla ilgilenmesi gerektiğini söylüyor.

Haşim KILIÇ
02.09.2017 - 16:16

2015 yılında Dünya Şampiyonu, aynı yıl Ümitler Avrupa Şampiyonu ve Universiade 2015 ikincisi İrem Yaman, Universiade 2017’ye damgasını vurdu. Başarılı sporcu, finalde Koreli rakibini 13-2 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Uzun boyundan dolayı insanların kendisini voleybolcu zannettiğini söyleyen Yaman, “Tekvando erkek sporu gibi algılanıyor. Ancak şu anki Türkiye şartlarında tüm kadınlar, savunma sporu olarak tekvando antrenmanı yapabilir. Bu spor, diğer branşlara göre çok daha sıra dışı. Özellikle Adriana Lima’yla birlikte kick boks ve tekvandoya olan ilgi arttı” diye konuştu.

BABAMLA SABAH AKŞAM ANTRENMAN YAPIYORDUK

Geçen haziran ayında Kore’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda hiç beklemediği bir sonuç alan ve ilk maçında kaybederek şampiyonadan elenen Yaman, Universiade şampiyonluğuna giden yolu ise şu sözlerle anlattı:
“Dünya Şampiyonası için çok iyi hazırlanmıştım. Bir yıl boyunca günde çift antrenman yaptım. Ama talihsiz bir şekilde kaybettim. Bu beni çok etkiledi. Kore’deki Dünya Şampiyonası 30 Haziran’da sonlandı. 1 Temmuz’da eve döndüm. Beyin olarak kendimi çok yorgun hissediyordum. Dünya Şampiyonası’ndan sonra dövüşme stilimi değiştirdim. Daha azimli ve kararlı hale geldim. Evimde babamla beraber çalıştım. Babam antrenörüm aynı zamanda, beni çok iyi biliyor. Teknik kapasitemi biliyor ve ona göre antrenman hazırlıyor. Sabah akşam antrenman yaptık. Sonuç çok güzel oldu. Tüm rakiplerimi farklı yenerek şampiyon oldum. Bu üstünlükle maç almak, daha sonraki maçlar ve rakiplerimle yakın olmadığımı görmek açısından önemliydi.”

Tüm kadınlar savunma sporu yapmalı


SÜREKLİ YENİLEREK YENMEYİ ÖĞRENDİM

Tekvandoya annesinin teşvikiyle 8 yaşında başladığını belirten İrem Yaman, eski tekvando hakemi olan babası Hasan Yaman’ın zamanla kendi antrenörü olduğunu ve onun destekleri sayesinde bu noktalara geldiğini söyledi:
“İlk başlarda hep yeniliyordum. Bırakma noktasına geldiğim anlarda babamın bana olan inancı beni motive etti. Belki başka bir antrenörle çalışsaydım, sporu çoktan bırakmıştım. Sürekli yenilerek yenmeyi öğrendim. Bundan sonraki amacım çıktığım tüm maçlarda kazanmak. Kariyerimde yenilgi olsun istemiyorum.”
Yaman, en büyük amacınınsa olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi: “Eğer madalya almayacaksam olimpiyatlara gitmek istemem!”

KÜRSÜDEKİ O AN...

İrem Yaman, Tayvan’da madalya kürsüsüne çıktığı anki duygularını şu sözlerle ifade etti: “Kürsüye çıkıp İstiklal Marşı’nı okutmak, herkesin senin marşın için ayağa kalkması ve bunu senin başarıyor olman çok güzel bir duygu.”

 
EVLİLİK SPOR HAYATINI BİTİRMEZ

İrem Yaman, tekvandoyu aktif olarak 30 yaşına kadar yapmak istediğini söylüyor: “Bu sporu, mental olarak ne kadar rahat olursan o kadar uzun süre yapabilirsin. Türkiye’de başka bir iş yaparsan ya da evlendiğin an spor biter diye bir algı var. Ben öyle düşünmüyorum. Bu yıl yüksek lisansa başlamak niyetindeyim. Bu sporu 30 yaşına kadar yapmak istiyorum. Bunu tek engelleyecek şey sakatlık. Sakatlık olmadığı sürece devam ederim.”

Tüm kadınlar savunma sporu yapmalı

 
22 yaşındaki İrem Yaman, Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi takımı sporcusu.

Son Güncelleme : 02.09.2017 - 16:18
Etiketler: irem yaman , Tayvan , Universiade 2017
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri