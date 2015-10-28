Tüm İşyerlerine Hayırlı Olsun!

İşyerlerinin en büyük teknoloji ortağı Türk Telekom, benzersiz ürün ve fiyat avantajlarıyla yeni işyeri açan tüm müşterilerinin yanında.
Yeni işyerinizde; iş telefonu, internet ve mobil hattınıza, Türk Telekom’un yeni işyeri açan müşterilerine özel Hayırlı Olsun Kampanyasıyla çok ekonomik fiyatlarla sahip olun. Daha işin başında, size özel bu eşsiz fırsatı kaçırmayın!
Ayrıca, Hayırlı Olsun Kampanyası’na geçen tüm müşterilerimizi; MNG Kargo, Avis, Ofix, Homend ve Altınyıldız’dan çok özel avantajlar bekliyor.
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