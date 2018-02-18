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    Tüm iPhone uygulamalarında 'çentik' dönemi başlıyor!

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 11:06 | Son Güncelleme:

    Yeni iPhone uygulamaları, yakında iPhone X'in çentiğine ve yuvarlak köşelerine uygun olarak tasarlanmak zorunda kalacak!

    Apple bugün yaptığı açıklamada Nisan ayından itibaren yeni iOS uygulamalarının iPhone X'in ön yüzünde bulunan kamera çıkıntısı ve yuvarlak ekran köşelerine göre tasarlanmasını zorunlu hale getireceğini bildirdi. Bu uygulamalara evrensel app'lar da dahil, yani hem iPhone hem iPad için geliştirilen uygulamalar bu kurala uymak zorunda olacak.

    Eğer iPhone X sahibiyseniz, uygulamaların bir çoğunun telefona uyumlu olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Cihazın yuvarlak köşeleri bazı uygulamaların köşeleri ile kesişiyor, ve bu uygulamaların çoğu aynı zamanda cihazın ekranında bulunan çıkıntı için de uyumluluk göstermiyor. Diğer uygulamaların bazıları ise 16:9 en/boy oranına çekilerek ekranda siyah boşluklar oluşmasına sebep oluyor.

    Şirket ayrıca bu uygulama başvuru yönergeleri de yayınladı. Özellikle arayüz tasarımına önem vermesiyle bilinen Apple'ın bu uyumsuz ve tutarsızlık sorunlarını gidermek için bazı önlemler alıyor olması iPhone X kullanıcılarını mutlu edecektir.

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    Etiketler: telefon
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