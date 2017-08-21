İnternet dünyasına yatırım yapmak son dönemlerde oldukça popüler. Zaman ve mekandan bağımsız olan internet dünyasında sınırsız kişiye ulaşabilme fikri de internet girişimi yapmak isteyenleri cezbediyor. İnternette iş yapmak daha kolay gibi görünse de bazı zorluklar da yok değil. İşte tüm internet girişimcilerinin bilmesi gerekenler:

İŞLETME ALTYAPISI AVANTAJ SAĞLIYOR

İnternet girişimciliğinde belirli bir bölümden mezun olmak şart olmasa da işletme altyapısına sahip olmak başarılı olmak için avantaj sağlıyor. İşletme master programları veya online MBA programlarına katılmak iyi bir fikir.

İŞ TECRÜBESİ FARK YARATIYOR

İnternet girişimcisi olmak hazır paket programlarla ve belirli alt yapıları kurduktan sonra kolay gibi görünebilir ama az da olsa iş hayatında deneyimli olmak işin devamlılığı ve başarısı konusunda girişimcilere önemli bir avantaj yaratıyor.

ÖNE ÇIKAN ALANLARA YÖNELİN

İnternetten alışveriş yapma kültürü giderek artıyor. Kullanıcılar interneti her ne kadar ilk etapta araştırma mecrası olarak görse de bu alışkanlığın satışa yansıma oranı da giderek artıyor. Seyahat, alışveriş ve sağlık alanları ise internette popülerlik kazanan alanlardan birkaçı.

MESAİ SAATİ YOK

İnternet 7/24 açık bir platform olduğu için internet girişimcisinin de her zaman aktif olması ve gelişmeleri takip etmesi gerekiyor. Maaşlı bir işte mesai saatleri belli iken internet dünyasında mesai hiç bitmiyor.

SERMAYE KAYNAKLARI HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPIN

İnternet girişimciliği konusunda son zamanlarda melek yatırımcılar ve çeşitli kredi destek programları sermaye yaratma yolları olarak görülebilir. İş fikrinizi başarılı bir şekilde yatırımcılarla paylaşmak sermaye bulma konusunda şansınızı artırabilir.

İŞ FİKRİNİZE İNANIN

İnternette iş kurmak kolay olsa da işi sürdürebilmek için pazarda fark yaratmak ve belirgin olmak önem taşıyor. İş fikrinize inanmak ve vizyon sahibi olmak bu noktada önem taşıyor.

HEDEF PAZARI BELİRLEYİN

Hedef pazarınızı belirlemeniz ürününüzün başarısı ile doğru orantılı. Hangi kitleye ürünlerinizi satmak istediğinizi ve hedef kitle özelliklerini çok iyi analiz etmek şart.

NETWORK BAĞLANTILARINIZI KULLANIN

Network bağlatılarını etkin bir şekilde kullanmak işinizde ilerleme ve fark yaratmanın yollarından biri. Sağlam ilişkiler kurmak size yeni pazarlar ve fırsatlar yaratabilir.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLUN

İnternet dünyası hızla değişen bir arena. Bu nedenle her türlü senaryoya karşı önceden hazırlıklı olmak ve her zaman bir B planınız olması şart.

SEKTÖRÜ SIKI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİN

Hızla gelişen internet sektöründe yenilikleri görmek ve onlara ayak uydurmak ilerlemenin en önemli koşullarından biri. Sektördeki değişimlere ve fırsatlara kayıtsız kalmayın.