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TÜM İHALELERE ULAŞMAK ÜCRETSİZ

06.12.2011 - 09:30 | Son Güncelleme:

Meta Bilişim İnşaat bünyesinde 2008 yılında kurulan ve yaklaşık 200 bin üyeye ulaşan icralik.com sitesinde, Ferrari'den yalıya, kuru yük gemisinden canlı hayvana kadar her şeyi bulmak mümkün. Son model lüks bir otomobilin ya da boğazda bir villanın neredeyse piyasanın yarı fiyatına alınabildiği ihalelere artık herkes ücretsiz ulaşabilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

İcra sektörü denince akla gelen ilk isim olan icralik.com, sunduğu yeni bir uygulamayla üyelik ücreti talep etmeden ihale şartnamelerine ulaşabilme imkânı sunuyor. İhaleleri görmek için icrayla ilgili tüm sitelere ücretli üyelik sağlamaya, tek tek gazete almaya ya da birçok icra dairesini gezmeye son veren bu yenilikle sadece kullanıcı adı ve şifre belirleyerek siteye giriş yapan herkes icra şartnameleri inceleyip diledikleri ihaleye katılabilecekler./images/100/0x0/55eae3c6f018fbb8f89d3c07

Sitede herkes bütçesine uygun ihaleye ulaşabiliyor

Türkiye'deki tüm illerde yer alan ev, taşıt, fabrika gibi birçok menkul ve gayrimenkule burada ücretsiz ulaşmak mümkün. Örneğin; Büyükçekmece'de 145 m2'lik daire 40 bin 800 TL, 2010 model Hyundai Accent Era 10 bin 800 TL, 2011 model Toyota marka otomobil 20 bin TL başlangıç fiyatıyla alıcı bekliyor. Ayrıca icralik.com'da al-sat yoluyla ticari anlamda birçok kişi ciddi kazançlar sağlıyor. Piyasanın neredeyse yarı fiyatına alınan menkul ve gayrimenkulleri ticari değerlendirenler, kendi mağazalarında ya da emlak ofisi ilanlarında satışa sunabiliyor. Böylelikle vatandaşa hem güvenli alım hem de kazanç olanağı sağlanıyor.

Vip Hizmet doğru ve güvenli alım sağlıyor

Vip Hizmet seçeneğiyle, alım öncesi ve sonrası destek veren icralik.com, Vip üyelerine gayrimenkulde fotoğraflama, taşıtta kaza raporlarına ulaşabilme hizmeti sağlayıp tescil belgesine kadar olan tüm işlemlerle üyeleri adına ilgileniliyor. Alım yapan kişiye sadece; menkulde ruhsat, gayrimenkulde tapuyu almak kalıyor. Üyeler dilerlerse ihaleye telefon ile de katılım sağlayabiliyor.


 

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