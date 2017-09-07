Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor! Bugün son gün...

Belediyelerin emlak vergisi takdir komisyonları tarafından belirlenen ve önümüzdeki 4 yıl boyunca vergilendirmeye esas olacak olan metrekare birim değerlerine itiraz süresi 7 Eylül 2017 tarihine uzatılmıştı. Belirlenen emlak vergisinin gerçekçi ve yüksek tutarda tespit edildiğini düşünen vatandaşların vergi mahkemesine bugün mesai bitimine kadar itiraz davası açması gerekiyor.

İtiraz edilmez ve dava açılmaz ise belirlenen rayiç değerler kesinlik kazanacak. Davanın, taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde açılması gerekiyor.

"YÜZDE 700'E VARAN ARTIŞLAR OLDU"

Konuya ilişkin olarak DHA'ya açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Yasin Özkan, Takdir komisyonlarınca emlak beyan değerlerinde bazı bölgelerde yüzde 700'e varan oranlarda artışlar yapıldığını ve bu durumun bir çok mükellefin tepkisine neden olduğunu hatırlattı.

"40 BİN DAVA AÇILDI"

Özkan, "Davaların taşınmazın bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemelerinde açılması gerekiyor. Dava açma süresi Ağustos'ta başladı ve şu ana kadar yaklaşık 40 bin dava açıldı.Takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen ve Emlak Vergisi'ne esas teşkil eden arsa metrekare birim fiyatları, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırıldığından son değerlemede özel bir durum söz konusu değilse, dört yıllık enflasyon oranının yarısı kadar değer artışı normal karşılanmalıdır" dedi.