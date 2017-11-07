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    Tüm dünyanın gözü oradaydı: Tehlikeli gelişme

    AA
    07.11.2017 - 23:16 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Necran kentine havan mermisi atılması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Necran Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Abdulhalik Ali el-Kahtani, Yemen'deki yönetim karşıtı Husilerin, Necran'da sivillerin yaşadığı bölgelere havan saldırısı düzenlediğini söyledi.

    Tüm dünyanın gözü oradaydı: Tehlikeli gelişme

    Saldırılarda bir Suudi vatandaşı ve kızının yanı sıra ülkede ikamet eden Hindistan uyruklu 2 kişinin yaralandığını ifade eden Kahtani, yetkililerin konuyla ilgili çalışma başlattığını aktardı.

    EYLÜL 2014'TEN BERİ

    Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.

    Tüm dünyanın gözü oradaydı: Tehlikeli gelişme

    Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırılar çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, bazen can ve mal kayıplarına yol açıyor.

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    Etiketler: saldırı
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