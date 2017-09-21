Tüm dünya karşı

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York’ta yoğun temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bloomberg Küresel Ekonomik Forum’da Bloomberg News Başeditörü John Micklethwait’un sorularını yanıtladı.



- Kuzey Irak’taki referanduma tepkiniz nedir? İran, ‘Onlarca savaş olur’ dedi. Ne gibi yaptırımlar uygulayacaksınız? Askeri müdahale olur mu?

Bizim tavrımız hep Irak’ın toprak bütünlüğüydü. Irak parçalanmasın dedik. Barzani’ye söyledik, ‘Sakın böyle bir yanlışa girmeyin’ dedik. ‘Size her türlü yardımı yaptık. Sakın böyle bir yanlışı yapmayın’ dedik. Ne yazık ki böyle bir yanlışı yaptılar. 22’sinde cuma günü Ankara’da MGK’yı topluyoruz. Ne gibi yaptırımlar alacağız, bunları konuşacağız. MGK’da kararlar alınınca hükümetimiz de Bakanlar Kurulu’nda kararını alacak. Hedefimiz şudur; Irak’ta böyle bir bağımsız devlete izin vermeyiz. Orada sadece Kürtler yaşamıyor. Orada Türkmenler ve Araplar da var. ‘Benim 16 yaşında hayalim vardı’ diyor. Hep hayal olur. Benim 13 yaşındaki siyaset anlayışımla 60 yaşındaki siyasi anlayışım aynı değildir. 40 yıldır siyasetteyim. Şu anda yanında İsrail’den başka kimse yok. Tüm dünya buna karşı. Umarım, ayın 25’ine kadar Sayın Barzani bu yanlış karardan vazgeçer ve Kuzey Irak yönetimi normal çalışmalarına devam eder.



- Neler yapacaksınız? Güç kullanacak mısınız?

Bu çeşitlendirmeyi burada ifade edersem doğru olmaz. Bu MGK’da konuşulacak ve hükümet kararını verecek.





MİNDERDEN KAÇMAYIZ

- Türkiye neden hâlâ AB’de ısrar ediyor?

“Çok güzel bir soru. Ben diyorum ki karar merciinde olan onlar. Onlar, bize kapıyı kapatsın biz kararı rahat veririz. Çok da meraklı değiliz, bunu da söyleyeyim ama onlar istiyorlar ki Türkiye buradan kaçsın, yok biz hiçbir zaman minderden kaçmadık. Minderden kaçan olmayız. Minderden kaçan onlar olsun. Kararlarını versinler, bizim kararımız kolay.



- Gazetecileri en çok hapseden ülkesiniz? ABD’de de Trump’ı çok kötü gösteren gazeteciler var, ancak kimse hapse girmiyor.

Hapiste dediklerinizin çoğu gazeteci değil, çoğu terörist. Bunların çoğu hırsızlığa karışmış, bankamatikleri soyarken yakalananlar var. Bunların birçoğu böyle. Ne yazık ki dışardakiler bunlar gazeteciyim dedi mi bunları gazeteci sayıyor. Ama bunların birçoğu ajanlık görevi yapıyorsa, mahkemeler görevini yapar. ABD ile kıyaslarsanız farklı. Tüm aileme hakaret ediyorlar. Bana hakaret edenlerin sayısını biliyor musunuz? Ben bunları sayamıyorum. Bunlar teröre karışmışlardır, PKK bunların içindedir, bir kısmı da FETÖ terör örgütünün içinde ve yandaşlarıdır, yargı kararını verir. Biz buna müdahale edemeyiz.





PREDATOR İSTEDİK, VERMEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan PBS televizyonuna verdiği röportajda ise “ABD’nin DEAŞ’la mücadeleyi PYD/YPG ile vermesi yanlıştır. Bunu ABD’nin en üst düzey makamlarına ilettim. Biz ABD’den o silahları alamazken siz bunları teröristlere nasıl verirsiniz? Bu soruyu ABD’deki dostlarımıza soruyoruz” dedi. Türkiye’nin ABD’den para ödeyerek silah aldığını ancak bu ülke yönetimi tarafından teröristlere bedava silah verildiğini vurgulayan Erdoğan, “3 bin TIR silah bu teröristlere gönderildi. Zamanında Predator insansız hava aracı almak istedik. Vermediler ama teröristlere bunların hepsini TIR’larla gönderiyorlar” açıklamasını yaptı.





PUTİN'LE AKŞAM YEMEĞİ YİYECEĞİZ

Bizim siyasette ‘dostları çoğalt, düşmanı azalt’ felsefemiz var. Biz Rusya ile olumsuzluk yaşadık. Çok kısa zamanda bu olumsuzluğu giderdik ve 36 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmine ulaştık. Türkiye olarak kazan- kazan ilkesine bağlı olarak ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Rusya ile aramızda 2- 2.5 saat mesafe var. Pazartesi günü Sayın Putin ile bir araya geleceğiz. Perşembe günü bir akşam yemeği yiyeceğiz. İdlib’de yaşanan sıkıntıları konuşacağız.



BELKİ S-500, HATTA S-600

Türkiye olarak yanı başımdaki Suriye’de S-400 varken, ben kendim bir S-400’e, belki S-500’e hatta S-600’e sahip olmanın gayreti içerisinde olmak durumundayım. 80 milyon Türkiye’yi korumak bizim görevimizdir. Biz NATO ülkelerinden istediğimiz silahları alamıyorsak başımızın çaresine bakacağız.