Tüm büyükşehirlere kadın vali yardımcısı

MÜLKİ AMİR DEĞİŞİKLİĞİ

‘Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi’yle 300 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklikliğe gidildi. Kararname kapsamında 45 vali yardımcısı kaymakamlığa atanırken, büyük illerde ise birer kadın vali yardımcısı ataması yapıldı. Kadın vali yardımcılarının özellikle kadın ve aile konularında çalışma yürütecekleri belirtildi.

‘Emniyet Müdürleri Kararnamesi’yle 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 ile emniyet müdürünün yeri değişti. 10 il emniyet müdürü polis başmüfettişi olarak merkeze alınırken, 4 müdür merkez teşkilatında görevlendirildi. 8 il emniyet müdürünün yeri değişirken, 10 il emniyet müdürü iilk defa göreve getirildi. 3 polis okulu müdürü ile merkezdeki 7 birim amiri de değiştirildi. EGM’de de kritik değişikliklere gidildi. Terör ve KOM gibi kiritik birimlerden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürü oldu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz merkeze alınırken Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.

ORDU’DA KAVGA BİTTİ

Ordu ‘da AK Partili belediye başkanıyla ‘protokol kavgası’na karışan Emniyet Müdürü Suat Çelik önce merkeze alındı sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanı oldu.