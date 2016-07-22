Tüm Bölümlere %50 Burs

Kuruluş Yılı : 1990
Rektör : Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen
Öğrenim Dili : İngilizce – Türkçe
Türü : Devlet Vakıf Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı : 7000 - 7500
Fakülte ve Yüksekokullar: 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 30 Önlisans, 46 Lisans, 21 Yüksek Lisans, 9 Doktora Programı.
- Lisans Programları: Hukuk Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.
- Ön Lisans Programları: Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.
Burs İmkanları: Ösym Bursu (%50, %75, %100), Tercih Sırası Bursu (tüm bölümleri ilk sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %50, ikinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere ise %25 burs sağlanmaktadır), Akademik Başarı Bursu, Teşvik Bursu, Spor - Kültür ve Sanat Bursu, Özel Yetenek Bursu, Özel Paket Bursu, Öğretmen Çocukları Bursu, Kardeş ve Eş indirimi, Şehit ve Malul Gazi Çocukları Bursu, DGS Bursu, TSK ve Emniyet Mensuplarına Yönelik Burs, TC Yurtkur Bursu.
Yurt Olanakları: Üniversite yurtları (1 akademik yıl eğitim + 3 kişi / 2 kişi / tek kişilik oda + 3 öğün yemek), KYK Yurtları ve kampüs çevresinde özel yurtlar.
Ücretler:
- Hukuk Eğitim Ücretleri: Yıllık 18.000 TL
- Lisans Eğitim Ücretleri: Yıllık 14.200 TL
- Önlisans Eğitim Ücretleri: Yıllık 12.600 TL
- Özel Paket Bursu: Yıllık 16.500 TL (1 akademik yıl eğitim ücreti + 3 kişilik yurt + 3 öğün yemek)
Bulunduğu Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Lefke
Tel: 0392 660 20 00 Faks: 0392 727 75 28
Web: www.eul.edu.tr
Neden Laü,
Kuruluşumuzdan bu yana geçen 26 yıllık süreçte, fiziki altyapsı sosyal kültürel ve sportif yaşamı ve güvenli kampüs ortamıyla dinamik ve hızla yükselen yükseköğretim kurumları arasında yer almaktayız. Kesintisiz burs imkanları, ekonomik Türk lirası eğitim ücretleri, çift diploma imkanı (İngiltere’nin prestijli üniversiteleri arasında yer alan Bradford üniversitesi), YÖK onaylı diploma, güçlü akademik kadro ve uygulama laboratuvarları ile Devlet - Vakıf Üniversitesi olmamızın tüm avantajalarını siz öğrencilerimize sunmakta, sağlamış olduğumuz kaliteli eğitimle öğrencilerimizin günümüz iş dünyasına uygun bir şekilde yetişmesine yardım etmekteyiz. 50 farklı ülkeden 7000’i aşkın öğrencisi ile Lefke Avrupa Üniversitesinde renkli bir kampüs hayatı sizleri beklemekte.