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    Haberler >Dünya>Tüm Avrupa'yı taksiyle gezdi... 81 bin TL borcunu ödemeden kaçtı!

    Tüm Avrupa'yı taksiyle gezdi... 81 bin TL borcunu ödemeden kaçtı!

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 15:03 | Son Güncelleme:

    Avusturya’dan bir taksici akıl almaz bir iddiayla gündeme geldi. Alman basınında yer alan şaşkın taksi şoförünün anlattıkları inanılacak gibi değil. Monaco'dan taksiye binen bir yolcu önce Nice, sonra Brüksel sonra Londra ve Zilina şehirlerine yolculuk yaptı. İkili Almanya üzerinden Londra'ya döndü.

    Haber önce Alman Rheinische Post gazetesinde yer aldı. Alman basınında yer bulan iddialara göre aslında Avusturya’nın başkenti Viyana’dan olan 47 yaşındaki taksici ekim ayının başında Monaco’nun Montecarlo semtinden aldığı müşteriyi ilk olarak Fransa’nın Nice kentine, oradan Belçika’nın başkenti Brüksel’e götürdü. İkilinin seyahati devam etti.

    Birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’ya geçen ikili oradan Slovakya’nın Zilina kentine gitti. Daha sonra ise Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bad Münstereifel kentine geçtiler. Buradaki bir otelde iki gece konaklayan taksici ve müşterisi yine İngiltere’nin başkenti Londra’ya devam ettiler.

    Londra’ya vardıklarında taksi şoförü artık yola devam etmeyeceğini söyleyerek 18 bin Euro’ya ulaşan borcu tahsil etmek istedi. Parası olmadığını söyleyen müşteri, Meksika’daki banka hesabında para olduğunu kaydetti. İkili bunun üzerine Meksika’ya uçtu.

    Ancak Meksika’da müşteri taksiciyi yüz üstü bırakarak kaçtı. Bunun üzerine karısının satın aldığı uçak biletiyle Toronto ve İzlanda üzerinden Londra’ya dönen taksicinin şikayeti üzerine Almanya’nın Euskirchen kentinde polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Taksi şoförü müşterinin Euskirchen’den olduğuna inanıyor. Polis Sözcüsü, “Taksi şoförü suç duyurusunda bulundu, çünkü parasını almak istiyor. O ve müşterisi daha önce de birlikte seyahat etmişler” diye konuştu.

     

     

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    Etiketler: Dolandırıcılık
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