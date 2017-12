Tüketicinin ev tercihleri değişti

FARKLI yaklaşımlarıyla dikkat çeken Aktif Başkent Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ceran, satış danışmanlığını yürüttüğü Ankara’daki One Tower Diplomatique projesinin lansman başarısını ve projeyi değerlendirdi. Konut alımında tercihlerin değiştiğinin altını çizen Ceran, duyguların insanın hayatına yön veren en önemli unsur olduğunun altını çizerek, “Ev almak isteyen kimse aynı zamanda hayatını da değiştiren bir adım atıyor demektir. Bu sebeple ev satın alan müşteriler önce duyguları ile hareket eder. “Evin ruhu nasıl, verdiği enerji nasıl hissettiriyor” duygusunu yaşamak isterler. Biz One Tower Diplomatique’te tamamen duygulara hayat verdik. Artık insanlar ev alırken birçok şeye dikkat ediyor. Özellikle ulaşımı kolay olan lokasyonlara yöneliyor. One Tower Diplomatique’in Ankara’nın en prestijli lokasyonu olan Oran’da yer alıyor olması, tamamen lüks anlayışıyla tasarlanıp, lüks yaşamı günün her anında hissettiren yapısı da projeyi daha da cazip hale getiriyor” dedi.



2. ETAP SATIŞLAR BAŞLADI

Alıcısına 2+1’den 5+1’e kadar seçenek sunan One Tower Diplomatique mobilyalı ve mobilyasız daire seçimine de imkân tanıyor. lüks kavramına farklı bir yaklaşım getiren One Tower Diplomatique’in lansman sonrası gördüğü ilginin satışlara yansımasından oldukça memnun olduklarını dile getiren Hasan Ceran, 2. etap satışında yer alan 160 adet dairenin bu kadar ilgi görmesinin tesadüf olmadığını belirtti.



ALICI HER DETAYA BAKIYOR

Zamanla konut alıcının beklenti ve taleplerinin değiştiğine değinen Hasan Ceran, “Dünya ile birlikte insanların beklentileri de değişiyor. Artık iyi bir projenin, kaliteli yaşamın kendi hakları olduğuna inanıyorlar. Aktif Başkent Gayrimenkul A.Ş olarak biz; kaliteli yaşam alanlarını lüks kavramıyla birleştirip alıcılara sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık alıcılar eskiden dikkat ettiği detayların dışında projenin sosyal donatı alanlarından mimarisine, yaşam standartlarını artıracak kurgulara kadar her özelliği dikkate alıyor. Ve en önemlisi güvenmek istiyor. Biz de yıllarını bu sektöre veren firmalarında güvenini arkamıza alarak hep daha iyisi yapmak ve alıcıları farklı konseptlerle buluşturmak için yenilikçi yaklaşımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.





Konut pazarını değerlendiren Hasan Ceran “Konut kredi faizleri makul seviyeye gelince konut satışları artacak. 2017'de döviz kurunda çok fazla oynamalar oldu. Yatırımcı konut alımında karar vermekte zorlandı. Kur belli oranda sabitlendiğinde yatırımcıların da ilgisinin artacağını düşünüyoruz” dedi.