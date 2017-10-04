Tüketicilere, internetten alışveriş uyarısı

TÜHASAVDER Başkanı Avukat Ahmet Salgut, internette dolandırıcıların yanı sıra iflas aşamasındaki bazı teknomarketlerin de müşterilerini mağdur ettiğini belirterek, tüketicilerin firmayı araştırdıktan sonra alışveriş yapması gerektiğini kaydetti.

Salgut, yazılı açıklamasında, günümüzde tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun internet üzerinden alışveriş yaptığını, ihtiyaçlarını bazen evde bilgisayar başında otururken, bazen de dolmuşta, otobüste seyahat halindeyken akıllı cep telefonlarıyla sipariş ettiklerini belirtti.

Tüketicilerin alışveriş öncesinde firmayı ve mecrayı internette araştırması gerektiğini vurgulayan Salgut, "Satıcının adını arama motoruna yazmalı, o internet sitesi ve satıcı hakkındaki haberleri ve şikayetleri dikkate almalıdır. Bu kurala riayet etmeyen, dikkatsiz ve özensiz alışveriş yapan on binlerce tüketici mağdur durumdadır. Son zamanlarda zincir teknomarketlerle ilgili gelen şikayetlerde artış var." ifadelerini kullandı.





Salgut, birçok tüketicinin, aldığı ürünün ayıplı çıkması üzerine Tüketici Hakem Heyetinden fatura bedelinin iade edilmesi yönünde karar çıkmasına rağmen parasını alamadığını dile getirerek, şirket yetkililerinin, iflas etmek üzere oldukları gerekçesiyle ücret iadesi yapmayacaklarını söylediğini ifade etti.

Salgut, internetten alışverişte mağduriyetlerin azalması için tüketicilerin dikkatli olması ve alışveriş yapılacak site hakkında araştırma yapılması gerektiğine işaret etti.

SOSYAL MEDYA SATIŞLARINA DA DİKKAT

Sosyal medyadan yapılan satışların da tüketiciler için büyük riskler taşıdığına dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “Bu mecralarda şu anda yapılan alışverişlerin tamamı kanuna aykırıdır ve yasaklanmalıdır. Tüketiciler dikkatli olmalı, sosyal medyada sadece cep telefonu numarası bildirerek satış yapan binlerce kişi ve kurumdan sakınmalı ve uzak durmalıdır.

Çünkü bu mecralarda yapılan satışların tamamı hukuksuz olup, bir tüketici mağduriyetinde ne yetkili servis, ne de muhatap bulunmamaktadır. Ayrıca satıcı ile alıcıyı buluşturan, kendi adına satış yapmayıp sadece satış ilanlarına yer sağlayan internet sitelerinden alışveriş yapanlar da yer sağlayan kuruma yönelik hak iddia edemezler. Bunların tüketici ile aralarında direkt ilişki bulunmadığı ve tüketiciden tahsilat da yapmadığından tüketiciye karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Yani buralardan ürün veya hizmet alan tüketiciler karşılarında güvenilir bir satıcı olmadığından kendisine ulaşıp haklarını alamayacak, Tüketici Kanununun korumasından yararlanamayacaklardır.” şeklinde konuştu.