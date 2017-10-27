Tüketicilerden yeni maddeye itiraz!

TÜKETİCİYİ ZAYIFLATIR

Tüketici örgütleri ise son anda tasarıya eklenen bu maddeye itiraz ederek iktidar ve muhalefet milletvekillerine bu hükmün çıkarılması çağrısı yaptı. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasaya ‘uzlaşma’ başlığı altında yeni madde eklenmesi tüketicinin korunmasını zayıflatacaktır. Bu değişiklik kabul edilemez” dedi. Hekimci, iktidar ve muhalefet milletvekillerine kendileri dahil 80 milyon tüketicinin korunmasını zaafa uğratacak bu maddeyi tasarıdan çıkarmaya çağırdı. Soyut gerekçelerle tüketici hak ihlallerinin önünün açılacağını iddia eden Hekimci, itiraz noktalarını şöyle sıraladı:

CAYDIRICILIĞI KALMAZ

“Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 77. maddesinde öngörülen tüm tüketici hak ihlallerine bakanlık ile valilikler tarafından verilen idari para cezalarına karşı uzlaşma sağlanması öngörülmektedir. Bu durumda cezalarda büyük indirimler yapılarak, cezaların caydırıcılığının kalmaması söz konusudur. Oysa bu maddedeki idari para cezaları 1995 yılından beri enflasyon doğrultusunda yeniden değerlendirme oranlarıyla güncelleştirilen temel kriterler olarak tüketicinin korunmasını sağlayacak en önemli dayanaklardır.

TAVİZ VERİLMİŞ OLUR

Uzlaşma komisyonlarının kimlerden oluşacağı, eylemin tekrarı durumunda uzlaşmadan yararlanıp yararlanılmayacağı gibi kritik noktalar maddede yer almıyor. Evrensel tüketici haklarından biri de tüketici temsilidir. Hak ihlaline uğrayan tüketicilerin uzlaşma komisyonlarında nasıl temsil edileceği belli değil. Tüketici hakkı ihlallerine karşı önemli bir yaptırım gücünü oluşturan idari para cezalarının uzlaşma ile indirilmesiyle tüketicinin korunmasından büyük taviz verilmiş olacak.”

KUTU/YARGIYA GİTMEDEN UZLAŞMA ARANACAK

Tasarıya eklenen hükme göre uzlaşma talebi, idari para cezası kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, henüz idari yargı yoluna başvuru yapılmamış idari para cezaları için yapılacak. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, dava açma süresi duracak. Uzlaşma sağlanamaz ise kaldığı yerden işlemeye devam edecek. Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece derhal yerine getirilecek.