Tüketiciler öğünlerini IoT ile zenginleştirecek

Meal Box, Servo ile beraber özellikle sağlıklı ve lezzetli öğünler ve atıştırmalıklar bulmakta zorlanan beyaz yakalılar için IoT destekli bir dolap projesi geliştirdi. Bu dolap klasik otomatlardan farklı olarak nakit para veya kredi kartına fiziksel olarak ihtiyaç duymaksızın, akıllı telefon üzerinden ödeme yapmayı sağlıyor. Dolabın içindeki ürünler glütensiz, vejetaryen, detoks, diyabetik, şekersiz, protein barlar gibi çeşitlerden oluşuyor. İstanbul’un dört bir yanındaki büyük kurumların içine konumlandırılacak olan kiosklar, Meal Box lezzetlerine ulaşmayı çok daha kolay hâle getiriyor.

Meal Box Kiosk'ta bulunan taze, sağlıklı ve lezzetli yemekleri tercih eden kullanıcılar, Meal Box mobil uygulamasını indirerek ödeme bilgilerini sisteme tanımlıyor. Bunun ardından kullanıcıya sadece kiosk makinesinden dilediği yemeği almak kalıyor. Müşterisini mobil uygulama üzerinden tanıyan akıllı kiosk üniteleri, IoT sensörleri sayesinde kapak kapatıldığında hangi yiyeceklerin raftan alındığını anlıyor ve mobil uygulamaya sinyal göndererek ödemenin alınmasını sağlıyor. Servo Kiosk destekli bu altyapı sayesinde tüm satın alma süreci insansız ve otomatik olarak işliyor.

Yemek tedarikini teknolojiyle daha verimli hale getirmek için tüm süreçlerde IoT'den faydalanıyor. Envanter takibinin akıllı sensörler aracılığıyla hatasız ve anlık olarak yapıldığı Meal Box Kiosk'lar, gurme yemekleri İstanbul'da yemek ihtiyacının en yoğun olduğu 30 noktada her an servise hazır olarak sunuyor. Kiosklarda azalan yemekler merkezi sistem üzerinden takip edilerek "yok satma" olasılığı ortadan kaldırılıyor. Meal Box kuryeleri ve dağıtım ortakları, kapıya servis siparişlerde gidecekleri rotayı mobil uygulama üzerinden görüntüleyerek her zaman mümkün olan en kısa sürede teslimat noktasına ulaşıyor.