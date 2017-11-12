Tüketici hakem heyeti değişiyor

Çalışmaya göre, başvuru için belirlenen ürün fiyat limiti, 3 bin 600 liradan 5 bin 600 liraya çıkartılacak. Yetkin kişilerin bulunmadığı, zabıt katiplerinin hakem yapıldığı küçük yerlerdeki kurumlar kapatılacak. Bakan Bülent Tüfenkci, kısa sürede hazır olacağını dile getirdiği düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:

ZAMAN KISALACAK

“Tüketici hakem heyetleri rantabıl işlemiyor. Biz tüketicinin daha fazla korunduğu ve kısa zamanda netice alan bir sistem olsun istiyoruz. Şu anda bin 120 hakem heyeti var. Hepsi, kaliteli ve yetkin insanlar oluşmuyor malesef. Diyelim ki küçük bir yerde üniversite mezunu veya bu konuda uzman eleman yok. Zabıt kâtibi, nüfus memuru hakem heyeti olarak atanıyor. Tabi belli bir ücret de alıyor. Yetkinliği olmadığı istenileni yapamıyor. Biz radikal bir adım atarak, bunların sayısını 400’e düşürmeyi planlıyoruz. Bu tartışılacak. Şimdi orada görev alacak arkadaşların niteliklerini ve şartlarını yeniden belirleyeceğiz. Hakem heyetindeki toplantı ücretlerini yükselteceğiz. Hepsi, TUDİS sistemine bağlanacak. Çoğunun bilgisayar ağı yok. Tek bir sistemle, tüm Türkiye’de verilen kararların standartı sağlanacak. Siz bir ayakkabı alıyorsunuz, örneğin Çankaya Hakem Heyeti itirazını kabul ediyor, Yenimahalle etmiyor. Böyle olmaz, kararlarda yeknesaklık sağlanacak.”