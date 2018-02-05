Tuhaf atama

RAPORDAN SONRA İZİN ÇIKMADI

Başvuru dilekçesinde suçlanan iki kamu görevlisi ile ilgili savcılık soruşturma izni talep etti. İstanbul Valiliği de, İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazarak, şikâyete konu iddiaların araştırılması için inceleme yapılmasını istedi. Ön inceleme için Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlit Yurtseven, hastaneye giderek yerinde inceleme yaptı.

Dr. Yurtseven ön incelemeci olarak, şikâyeti yapan Nergiz’in yanı sıra suçlanan isimler Başhekim Yardımcısı Dr. Akif Akça (60) ve hastane personeli Nazlıcan Dilber’in ifadelerini aldı. Dr. Yurtseven raporunu 27 Kasım günü tamamladı. Raporda, suçlanan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş belirtildi. Valilik de gelen rapor sonrası 4 Aralık günü söz konusu kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

Valiliğin bu yazısından 9 gün sonra ise dikkat çekici bir atamanın yapıldığı anlaşıldı. Suçlanan isim Dr. Akif Akça, ön incelemeci olarak görevlendirilen Dr. Mevlit Yurtseven’in başhekim olarak görev yaptığı Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atandı.

O KARAR İPTAL EDİLDİ

Bu arada, valiliğin soruşturma izni vermediği iki kamu görevlisi ile ilgili kararı da, yapılan itiraz sonrası, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi geçen 25 Ocak’ta iptal etti. İptal kararında, çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu belirtildi.