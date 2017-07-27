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    Tuğrul Türkeş: Sarhoşların seviyesine inemem, açıklama yapamam

    Hakime TORUN /ANKARA (DHA)
    27 Temmuz 2017 - 12:55Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 13:19

    AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş, dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarıyla tırmanan ve kendi adının geçtiği polemikle ilgili soruya yanıt verdi.

    Türkeş, "Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem bundan dolayı açıklama yapamam. İkincisi de o dönemde yapılanlar ile ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır" dedi.

    Türkeş 'Sarhoşlardan kastınız kim?' sorusuna yanıt vermedi. 

    POLEMİK NASIL BAŞLADI?

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, Salı günü parti genel merkezindeki basın toplantısında, Tuğrul Türkeş'in, kabine dışında kalmasının ardından yaptığı açıklamaları nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Gidişinden haberimiz yokken, gelişimizden nasıl haberi olacak? Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım." yanıtını vermişti.

    DAVUTOĞLU: SİYASİ AHLAKA YAKIŞMIYOR

    Davutoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli'nin kendi parti içi meselelere dair sorular karşısında kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine şahsımı hedef göstermesi, insani olgunluğa, siyasi ahlaka ve öncülüğünü yürüttüğü siyasi geleneğe yakışmamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    DÜN SEMİH YALÇIN ÇOK SERT KONUŞMUŞTU

    Davutoğlu'nun bu sözlerine dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan zehir zemberek bir açıklama gelmişti. 

    Semih Yalçın, Davutoğlu’nun açıklamasının ardından, "Ahmet Davutoğlu'nun, Bahçeli'ye edep, haya ve saygı sınırlarını aşan çirkin ithamları ayaklarımız altındadır. Sayın Davutoğlu'nun rotayı şaşırmış, zillet ve rezalete dalmış haliyle liderimize laf etmesi kabullenilemez." görüşünü savunmuştu.

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    Etiketler: Tuğrul Türkeş , AK Parti , cevap
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