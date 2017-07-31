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    Tuğrul Türkeş, Figen Yüksekdağ'ın odasına yerleşti

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 22:02Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 22:59

    Tuğrul Türkeş, vekilliği düşürülen HDP'li Figen Yüksekdağ’ın Meclis’teki odasına yerleşti.

    Yeni kabinede yer bulamayan AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, yeniden Meclis'e dönerken, vekilliği düşürülen HDP'nin eski Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın boşaltılan odasını kullanmaya başladı.

    Yüksekdağ'ın 21 Şubat'ta hakkındaki hapis cezasının onaylanmasından sonra milletvekilliğinin düşürülmüş ve çalışma odası olarak kullandığı Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndaki 6013 nolu odası da aynı gün boşaltılmıştı. O tarihten bu yana boş olan oda, geçtiğimiz günlerde yeni sahibi tarafından kullanılmaya başlandı.

     

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    Etiketler: Tuğrul Türkeş , Figen Yüksekdağ , HDP
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