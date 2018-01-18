Tuğra bebek 310 gram doğdu...

Konya'da yaşayan Mehmet ve Saniye Karacan çifti, 10 yıldır bebek sahibi olmayı istiyordu. 11 yıllık evli olan çift için üçüncü tüp bebek denemesinde bir umut doğdu.



Hamile kalan Saniye Karacan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar tarafından takip edildi.



Ancak hamileliğin 24. haftasında Karacan'ın tansiyonunun düştüğü ve bebeğe giden kanın azaldığı belirlendi.

'TUĞRA' İSMİ VERİLDİ

Bunun üzerine Prof. Acar başkanlığındaki bir ekip tarafından ameliyata alınan Karacan'ın bebeği sezaryenle dünyaya geldi. 310 gram olarak doğan bebeğe 'Tuğra' ismi verildi.



Prof. Dr. Acar, doğum için çok erken olduğunu ancak burada bir mecburiyetin doğduğunu belirterek, "Beklesek çocuğu anne karnında kaybedebilirdik. Erken doğumla dışarıda bir şans verilmiş oldu" dedi.

16 HAFTA ERKEN DOĞDU



Annenin durumunun iyi olduğunu, bebeğin ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğunu ifade eden Acar, "Bebek 16 hafta erken doğmuş oldu. Akciğer sorunu yaşanıyor. O sorun çözülebilirse yaşama şansı büyük ama zor hasta dediğimiz hasta gruplarından. Dünyada en küçük bebek 280 gram olarak geçiyor. Bizim bebek 310 gram. Yaşarsa dünyadaki en küçük yaşayan bebeklerden biri olacak" diye konuştu.



BABA: BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUM



Baba Mehmet Karacan da 11 yıllık evli olduklarını, 10 yıldır da bebek sahibi olmayı beklediklerini vurgulayarak, "Şimdi buruk bir sevinç yaşıyorum. İçim içime sığmıyor" dedi.



Anne Saniye Karacan da, çok mutlu olduğunu, hastaneden çıkar çıkmaz, tedavisi süren bebeğini görmeye gideceğini söyledi.

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