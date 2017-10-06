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    Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıranlara ilk duruşmada tahliye

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 20:17 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldıran 3 tutuklu sanık ilk duruşmada serbest bırakıldı.

     Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylarla ilgili 19 sanığın "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından 9'ar yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

    Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 3'ü tutuklu 19 sanık ve avukatları ile müşteki Aysel Tuğluk'un avukatları katıldı. 

    Sanıklar savunmalarında suçlamaları reddetti. 

    Tutuklu sanıklar Murat Alp, Cemil Özdemir ve Barış Şimşek'in de arasında bulunduğu bazı sanıklar, cenazenin anne Hatun Tuğluk'a ait olduğunu öğrendikten sonra dağıldıklarını ifade ettiler ve pişmanlıklarını dile getirdiler. 

    Diğer sanıklar da savunmalarında suç işlemediklerini ileri sürdüler. 

    Tarafların avukatlarının beyanları alındıktan sonra mahkeme Kocaeli'de tutuklu bulunan Aysel Tuğluk'un beyanının alınması için talimat yazılmasına karar verdi. 

    Mahkeme, savunmaların alınması, delillerin çoğunluğunun toplanması ve atılı suç için öngörülen ceza miktarını da dikkate alarak, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine karar verdi. 

    Duruşma ertelendi. 

    Etiketler: Aysel Tuğluk , HDP , Hatun Tuğluk
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