Tuğluk'un annesinin cenazesindeki saldırıya Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özetle şunları söyledi:

Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinde yaşanan hadiseyi, Cumhurbaşkanlığı adına en net şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu gayri insani tutumu kabullenmek, mümkün değildir. Bu, bizim inanç, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Çirkin bir yaklaşımdır

Ölüye saygı bizim inancımızın en temel unsurlarındandır. Konuyla ilgili bir adli süreç başladı.

'SİYASİ AMAÇLARLA YAPILDI'

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ve Zafer Çağlayan hakkındaki ABD'de açılan dava) Sayın Trump ile Sayın cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi olacak. Günü ve saati üzerinde çalışıyor. Bu davaların siyasi saiklerle açıldığı net.

ABD güvenlik güçlerinin sebep olduğu zafiyet kabul edilebilir değildir. Ortada çok açık bir güvenlik zaafı varken bizim korumalarımızın görevlerini yaptığı için haklarında dava açılması kabul edilebilir değil. Şimdi hem suçlu hem güçlü şekilde bu dava ile kendi kusurlarını örtmeye çalışıyorlar.

Zafer Çağlayan’ın Zarrab davasına dahil edilmesi siyasi amaçlarla yapılmıştır. Bu iddianameye konu olan deliller ABD savcının eline nasıl geçmiştir? Ortada siyasi amaçlarla yürütülen bir dava var. Halkbank’a karşı da bir operasyon amacı güttüğü ortadadır.

KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM



Erbil yönetiminin referandum kararından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz, referandumda ısrar edilmesi onları yalnızlığa itecek. Kerkük'ün bu referanduma dahil edilmesi bizim için hassasiyet yaratıyor; defacto bir durum kabul edilemez.

ALMANYA'NIN SİLAH SATIŞINA YÖNELİK AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye ağır silah satışı

konusundaki demeçlerine dönük şu değerlendirmeleri yaptı.



*Alman yönetiminin Türkiye'ye silah satışı konusundaki çelişkili açıklamaları kendi içlerinde tutarsızlığı gösteriyor; bunu şantaj için yapıyorlarsa sonuç vermeyecektir

*Türkiye (silah alımı) konusunda alternatifsiz değildir; seçim dönemindeki populist açıklamalar bizden çok onlara zarar verir

Ayrıntılar geliyor