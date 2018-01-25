TÜGİAD'dan tepki çeken açıklama: İş insanları zorlama bir ifade

Başkan Yücelen, Ankara Şubesinin hazırladığı “Tüm Yönleriyle Ankara Ekonomisi Raporununun” tanıtımı için düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.

Yücelen, TÜSİAD gibi isimlerinden işadamı sözünü çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna “Hayır değiştirmeyeceğiz. Biz bunu 2012 yılından beri tartışıyoruz. Adamlık, cinsiyet meselesi değildir. Biz adamlığa genel bir duruş olarak bakıyoruz. ‘İş erkekleri’ denmediğine göre iş kadınları veya iş insanları ifadeleri de biraz zorlama gibi geliyor. Ben bu tip ayrımların, zihnimizdeki ayrımları gösterdiğini düşünüyorum” dedi.

ANKARA ARTIK SANAYİ ŞEHRİ

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman, Ankara raporuyla başkentin kuvvetli yönlerini ve fırsatlarını ortaya koyduklarını anlattı. Ankara’da sağlık ve ileri teknolojinin ön plana çıktığını belirten Kahraman, patent ve faydalı model başvurularının yüzde 15’inin de Ankara’dan yapıldığına dikkat çekti. Kahraman, “Artık Ankara’nın memur şehri vasfını tamamen yitirdiğini, sanayileşme alanına da girdiğini görüyoruz. Türkiye sanayisinin yüzde 25-30’unu Ankara oluşturuyor” diye konuştu.

YARATICI SERMAYEDE İSTANBUL’U AÇIK ARA GEÇTİ

ANKARA’NIN güçlü ve zayıf yönlerinin, yatırım fırsatlarının göz önüne serildiği raporda şu tespitler dikkat çekti:

“3 bin sanayi tesisinin bulunduğu Ankara, özellikle savunma, havacılık, sağlık, medikal sanayii, inşaat makineleri alanlarında son yıllarda hızlı bir sanayileşme ivmesi yakaladı. Özellikle Aselsan, Roketsan, Nurol, TAI, gibi büyük savunma firmalarının Ankara’da bulunması savunma, uzay ve havacılık sektörlerini öne çıkarıyor. Ankara Yaratıcı Sermaye Endeksinde 100 puan ile açık ara birinci sırada yer alıyor. (İkinci sıradaki İstanbul’un puanı ise 56,7). Anaokullarından üniversiteye öğretmen başına öğrenci sayısı, ortalama bitirilen okul yılı, okuma yazma oranı, üniversite sınavı başarısı gibi değişkenlerden oluşan İnsani Sermaye Endeksine göre de Ankara 100 puan ile birinci (İzmir, 96.4 puanla 7’nci, İstanbul 90.8 puanla 11’inci) sırada. Ankara, ileri teknoloji alanında istihdam edilen işgücüne yapılan maaş ve ücret ödemelerinde ilk sırada bulunuyor. Konut ısıtması, seracılık ve endüstride kullanılan jeotermal enerji kaynakları bakımından Ankara, son derece güçlü rezervlere sahip.