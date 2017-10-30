TÜGİAD hükümetten kalıcı tedbir istedi

TÜGİAD yönetimi Ankara Palas’ta Cumhuriyet’in 94.yılı dolayısıyla bir balo düzenledi. Ampute Milli Takım oyuncuları ile teknik kadrosu, Kıbrıs gazileri ve huzurevinden yaşlıların da çağrıldığı balo öncesinde Başkan Ali Yücelen, bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yücelen, Kurumlar vergisindeki 2 puanlık sürpriz artışı nasıl karşıladıkları sorusuna şöyle yanıt verdi:“Zaten kurumlar vergisi para kazanıldığı zamanlarda alınır. Bin para kazanıyorsam al. Çok kazanandan al.

O nedenle asıl ÖTV, KDV, MTV gibi dolaylı vergilerin artmaması gerekir. Yatırım yapana vergi yok. Çok kazanıp da vergi ödemek istemeyen yatırım yapacaksa iki puanlık artışın bir zararı yok, demektir.

Ekonominin çok sıkıştığı bir dönemde, Kredi Garanti Fonunun (KGF) devreye alınması, devletin gücünün hissettirilmesinin büyük katkısı oldu. Kredi vadeleri iyice kısalmışken, KGF sayesinde ortalama 48 aya çıktı. Ama tüm bunlar geçici tedbirler.

Kalıcı olması için ekosisteme ihtiyaç var. Evin önüne iki ağaç diktiniz üç sincap saldınız, diye orman değildir. Girişimçilik ekosistemine ihtiyaç var. İnovasyon lafla olmaz. Evlerden başlar.

Özgür düşünce, cesaret ister. Acilen girişimcilik bakanlığı kurmalıyız. Dünyada değeri 1 milyar doların üzerinde olan 500 unicorn (tekboynuz- teknoloji girişimi) şirket var. 5 yılda 1 milyar dolar değere ulaşan şirkete deniyor tekboynuz. Türkiye’nin bir tane bile yok. Bizim bunu başarmamız gerekiyor.

TÜSİAD ile yatırımcıları startup yatırımlara özendirecek bir çalışma yapıyoruz ki adam kazandığı parayı altına, dövize, yastık altına koymasın. Konuta, arsaya, inşaata yatırmasın. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in kitle fonlaması açıklamasını önemli buluyoruz.

Şimdilerde Kanada’ya akın var Türkiye’den. Yetişmiş gençlerimizi Kanada’ya kaptırıyoruz. Romanya, Estonya teknolojiye büyük yatırım yapıyor.

Biz de TÜSİAD ile çıkıp startuplara yatırıma çağıracağız. Belki bunların yüzde 95’i başarısız olacak ama yüzde 5 başarı bile bizi ülke olarak uçurur. Culture of failure (yenilgi kültürü), biz eşekten düşüp kalkmış insan istiyoruz.”

”İŞ DÜNYASI ALTERNATİFLERİ SEVER”

TÜGİAD Başkanı Yücelen, İYİ Partinin kuruluşunu ise “İş dünyası alternatifleri sever. Belirsizliği sevmez.

Siyasi söylemler ülkenin ihtiyacı olan itidali ve nezaketi koruduğu sürece her demokratik yapı, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ülkenin aydınlık geleceğine katkı yapacaktır. Bu iş dünyası herhangi bir yere angaje olsun, demek değildir.

ATAMIZDAN MİRAS

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman ise baloda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Ulu önder Atamız, Cumhuriyet’in ilanından sonra bugün ulaştığımız sonuç yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımlardan uyanmanın ve bu sevgili vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır; bu sonucu Türk Gençliğinin korumasına bırakıyorum, demiştir. Biz bu mirası Atamızdan, değerli büyüklerimizden aldık.

TÜGİAD olarak ülkemize yatırım yaparak, çalışarak, istihdam sağlayarak gerekli olan her türlü desteği sağlamak adına bu sorumluluğu üstümüze aldık; bundan sonra da bu sorumluluğun bilinciyle gereken herşeyi yapmaya devam edeceğiz.”