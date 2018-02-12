Tuğçe'nin annesi: Zalimler için yaşasın cehennem

APARTMANA GİRERKEN ÖLDÜRDÜ



2 Aralık 2016’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde çiftçilik yapan Aykut Ertunç (34), arkadaşlık teklifini reddeden Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nü bitiren ve ayrıca Kamu Yönetimi okuyan Tuğçe Uludağ’ı (25), oturduğu apartmana girdiği sırada tüfekle ateş ederek öldürdü. Ertunç daha sonra aynı tüfekle kendi karnına ateş etti. Ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi edilen Ertunç, daha sonra mahkemece tutuklandı.



‘TERSLEYİNCE ATEŞ ETTİM’



Hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Aykut Ertunç, yargılandığı Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Tuğçe ile bir buçuk yıldır arkadaşız ve bunu resmileştirmek için aileler görüştü. Tuğçe, ardından benimle görüşmek istemediğini söyledi. Olay günü 21.00 sıralarında otobüs durağından evine doğru yürüdüğünü gördüm. Arabadan inip yeniden konuşmak istedim. Tersleyince tüfeğimi alıp evine yürümekte olan Tuğçe’ye önce seslendim, sonra ateş ettim. Sonra zeytinlikte canıma kıymak istedim. Pişmanım” dedi.



Mahkeme, Aykut Ertunç’u müebbet hapis cezasına çarptırırken, Tuğçe’nin annesi Tülay ve babası Özden Uludağ, avukatları Mehmet Gül aracılığıyla karara itiraz etti.



İtiraz üzerine dava, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde yeniden görüldü. Karar duruşmasına, Bursa’da tutuklu bulunan sanık Aykut Ertunç SEGBİS sistemiyle katılırken, müştekiler Tülay ve Özden Uludağ ile avukatları Mehmet Gül duruşmada hazır bulundu.



“EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ”



Duruşmada son savunmasını yapan sanık Aykut Ertunç, “Tasarlayarak bu işi yapmadım. Yaptığımdan dolayı da pişmanım. Tasarlayarak yapsaydım, kapısının önünde bu işi yapmazdım” dedi.



Sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen anne Tülay Uludağ ise, “Evimin 10 metre karşısında elinde tüfeğiyle bekleyip yavrumu vurdu bu cani. Sizden, adaletin tecelli etmesini istiyorum. En ağır cezayı alsın bu cani” derken, baba Özden Uludağ da, “Hayatının baharındaki yavrumu evimizin önünde tüfekle öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.



CEZADA İNDİRİM YAPILMADI



Yargılama sonucunda, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanığa verdiği müebbet hapis cezasını kaldıran Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Heyeti, sanık Aykut Ertunç’u, maktul Tuğçe Uludağ’ı tasarlayarak öldürme suçundan, suç sebep ve saiklerine göre ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırırken, sanık yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin mevcut olmadığı ve cezanın faillerin geleceği üzerindeki olası etkileri ile faillerin geçmişi dikkate alınarak cezada indirim yapmadı. Kararı duyan anne Tülay Uludağ, “Zalimler için yaşasın cehennem’ diye bağırdı.



"TUĞÇE’MİN KANI YERDE KALMADI"



Duruşma çıkışı açıklama yapan Uludağ ailesinin avukatı Mehmet Gül, “Yerel mahkeme, sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti. Biz de aile adına bu karara itiraz etti. 1. Ceza Dairesi de, indirimsiz olarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti” derken, anne Tülay Uludağ da, “şu anda mahkememiz sonuçlandı ve istediğimiz gibi adalet yerini buldu. Çok şükürler olsun. Tuğçe’min kanı yerde kalmadı. Tuğçe’ler ölmesin, amacımız buydu. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Sonu çok güzel oldu. Tuğçe’m artık rahat rahat uyusun güzel kızım. Adalet yerini buldu” dedi.



“EMSAL BİR KARAR”



Bu arada, İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup da adliyeye gelerek Uludağ ailesine destek verdi. Grup adına yapılan açıklamada, “Bu karar, emsal bir karardır. Kadın cinayetleri her gün artarak devam ediyor maalesef. Yine klasik söylemleri duyduk bu mahkemede. Seviyordum, aşıktım gibi klasik söylemlerle tahrik indirimi almaya çalıştılar ama alamadılar ve sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tuğçe için adalet sağlandı. Bu şekilde bütün kadın cinayeti davalarında aynı emsal kararın verilmesini istiyoruz” denildi.