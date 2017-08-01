Tuğba'nın zaferi: Kısa dönemdi terhis oldu

İstanbul'da oturan halkla ilişkiler uzmanı ve İngilizce çevirmen Arıcıoğlu önce ameliyat, sonrasında 9 aylık ağır tedavinin ardından meme kanserini yenmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk olarak 2015’te fark ettiği kitleyi önceleri önemsemediğini, tatil dönüşü başvurduğu doktorun "Fibrokist, önemli bir şey değil" sözleri üzerine rahatladığını söyleyen Arıcıoğlu, kitlenin varlığını sürdürmesi nedeniyle başka bir doktora gittiğini belirterek şunları anlattı:

"Nisan 2016’da ultrason, MR, mamografi ve biyopsi sonuçları çıktığında doktorum meme kanseri olduğumu ve ameliyata alınmam gerektiğini, sonrasında kemoterapi ve radyoterapi uygulanacağını anlattı. Onu dinlerken bir süre sonra duymamaya ve ağlamaya başladım. Ölüm korkusunu yaşadım. O günden sonra bir daha hiç ağlamadım. 25 Nisan 2016'daki ameliyat sonrası 9 ay kemoterapi ve radyoterapi gördüm.

Sarı, kıvırcık ve uzun saçlarım dökülecek diye üzüldüm. Kemoterapi öncesinde saçlarımı kısalttım. Kemoterapinin 14'üncü gününde bir sabah uyandığımda yastığımın üzeri saç doluydu. 9 aylık kemoterapi sırasında saçlarım, kirpiklerim, kaşlarım döküldü. Gittim kendime pembe dahil rengarenk peruklar aldım, kaş yaptırdım, kirpik yaptırdım. Güçlü olmak zorundaydım. Hep şunu düşündüm, 'Bu başıma geldi ama beni yenemeyecek.' Hep dedim ki, 'Bu kısa dönem askerlik. Askerlik bitince terhis olacağım.' Öyle de oldu."