Tuğba Tunçkaya’nın Saç Bakım Rutini

Yaz ayları saçlarımızın yıpranmaya en müsait olduğu dönemdir. Tatil, güneş ve deniz harika evet ama her gün yıkanan ve her gün fönlenen saçlar birde güneş ışınlarına maruz kalıyorken sonbahara girdiğimiz dönemde yıpranmış saclar ile kendimi hazır hissetmeyeceğimden eminim. Hele bir de uzun bir tatil döneminden çıktıysanız sizler de benim gibi düşünüyorsunuz kuşkusuz!

O zaman neler yapabilir, hangi ürünleri tercih edebiliriz sorusu canlanıyor bir anda zihnimde.

Benim saç yapım ince telli ve boyalı bir saç olduğundan işlem görmüş , yıpranmaya meyilli ve bakim gerektiren bir saç grubu içerisinde. Bu nedenle hep araştırır ve saçıma özen göstermeye çalışırım. Çünkü biz kadınlar saçlarımız ne kadar güzel olursa kendimizi o kadar bakımlı ve iyi hissederiz. Ben özellikle yaz aylarında neredeyse her gün saçımı yıkıyor ve fönlüyorum. Bu nedenle tam anlamıyla benim saç tipim için üretilmiş olan Dove Advanced Hair Series'in Regenerate Nourishment (kirmizi seri) ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Regenerate Nourishment serisi saçını düzenli boyatan ve bolca masa ya da düzleştirici kullanan yani acil bakım gerektiren saçlar için tasarlanmış 4'lu bakim serisi. Bu serinin şampuan, saç kremi, maske ve serumu mevcut.

Regenerate Nourishment sampuan;

Parlaklığını kaybeden ve yıpranmış saçlar için tasarlanmıştır. İçerisinde kırmızı yosun barındırıyor. Peki nedir bu kırmızı yosun? Anti-aging ürünlerin vazgeçilmez maddesi ilk kez Dove ürünlerinde kendini gösteriyor. Keratin Nurti Kompleks ise yıpranmış saçı hayata döndürmek için tasarlanmış bileşenlerden oluşuyor.

Regenerate Nourishment Saç kremi ve maske;

Saçın içten dışa onarılmasını sağlıyor ve ilk kullanımda saça kattığı etkileri görmeye başlıyorsunuz.

Regenerate Nourishment Serum-in-oil

Bu ürün ise yağ ile serumun birleşiminden oluşuyor içerisinde ki yağ saç telinin içine iyice nüfuz ediyor, serum ise saçın onarılmasına yardımcı oluyor. Özellikle saçınızı taramadan ve işleme başlamadan önce düzenli olarak kullanımında etkisini hızla görüyor yıpranmış saçın koparak incelmesinden de koruyorsunuz.

Bu sıcak yaz aylarında bu kurtarıcı seriden size bahsetmek ve tek tek ürünlerin işlevlerine kısaca değinmek istedim. Hepsi bir arada kullandığında etkisi müthiş olan bu serinin sizlerin saçlarınıza da sağlıklı bir görünüm vermesi için şans vermeye ne dersiniz? #doveadvancedhairseries

Herkese sevgiler

Kaynak: http://www.tugbatunckaya.com/2017/09/herkese-merhaba-bugun-ilginizi-cekecek.html?m=1

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