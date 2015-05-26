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Tuğba Tunçkaya’dan Saç Bakım Sırları

Tuğba TUNÇKAYA
26.05.2015 - 14:46 | Son Güncelleme:

En sevdiğim mevsim, yaz kapıda. Yaz benim için masmavi bir deniz, kumların üzerinde yürümek makyaj malzemeleriyle vedalaşıp, bronz bir tene ve güneşle hafif kızarmış yanaklara kavuşmak demek. İşte bir yandan da o çok sevdiğim güneş ve tuzlu su, saçlarımı mahvediyor. Halbuki en şık elbiselerimi giydiğimde bile saçlarım kötüyse kendini berbat hissedenlerdenim.

Tuzlu su, klor hatta güneşin kendisi bile saçlarımın düşmanı. Saçlarımı kurutuyor, inceltip kopmasına neden oluyorlar. Uçları kırık kırık olan saçlarım şekle girmiyor ve uzamıyor, doğal olarak da kuaförüm saçlarımı kestirmemi tavsiye ediyordu. Oysa ben uzun saçları çok sevenlerdenim.

Hem uzun hem de sağlıklı saçlar hayal mi diye düşünürken pratik yöntemler ve ürünler araştırmaya başladım. Mesela denizden ve havuzdan çıkınca saçlarımızı tatlı su ile yıkayıp tuzdan ve klordan arındırmamız gerekli , saç uçlarımızı olabildiğince nemli tutmalı, tarak seçimimize dikkat etmeli ve saçımızı sert taramamalıyız. Tabi sadece bu yöntemler yeterli değil.

Doğru ürünler ile saç kırıklarınızı kestirmeye gerek kalmadan onarabileceğinizi ve canlılığını yitirip dökülen saçlarınızı eski sağlığına kavuşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Saçımızın yapısına uygun doğru ürünleri seçmeli ve bu ürünleri düzenli olarak kullanmalıyız.

Bu ayrıntılara dikkat ederek saçlarımızın kırılmasını büyük ölçüde azaltabilir, sağlıklı ve uzun saçlara sahip olabiliriz. Kestirmekte artık bizim keyfimize kalır.

Herkese sağlıklı, eğlenceli ve ışıl ışıl bir yaz dilerim…

Etiketler: dove , advertorial
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