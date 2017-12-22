Son dakika... Ünlü çift adliyede! 25 yıllık evlilik bitiyor

“AİLE YORULDU”

Tugay Kerimoğlu ayrılık kararı ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada “Bu aile yoruldu. Çocuklara sahip çıkmak ve onların geleceğini düşünerek bu kararı aldık” dedi.



'Herkesten bir ricam var' diyen Tugay Kerimoğlu şunları söyledi:

“Eşimle beraber oturup iki medeni insan olarak konuştuk ve bu kararı aldık. 25 yıllık evliyiz ve aile olarak yorulmuştuk. Pırlanta gibi iki evladımız var ve onlar için bu kararın sağlıklı olacağını düşündük. Sonuçta hayat devam ediyor. İlk boşanan çift değiliz. Son boşanan çift de biz olmayacağız. Tek ricam olur olmaz şeyler yazılmasın. Eşimin yaptığı yorumları da bana sormayın ona sorun. Boşanma süreci avukatlarımızda ve yakında avukatım bir basın bülteni geçecek.”

Eşi ile mal varlığı konusunda da anlaştıklarını söyleyen Tugay Kerimoğlu, “Çocuklarımın annesidir, 25 yıllık eşimdir. Tabii ki onlara huzursuz, sıkıntılı bir yaşam sunmam. Talepleri oldu, karşılıklı anlaştık. Bunların ne olduğunu söylemek doğru olmaz. Oğlum zaten 23 yaşında İngiltere’de okuyor, kızım annesiyle. Ben de hep onların yanındayım. Asla kavgalı, küs ayrılık yok.” açıklamasını yaptı.

Tugay Kerimoğlu eşi Etkin Hanım'ın sosyal medyadaki açıklamaları için ise, “O konularda bana bir şey sormayın. Kendisine sorun lütfen.” dedi.



Etkin Kerimoğlu mahkeme salonunda objektiflere böyle yansıdı.



