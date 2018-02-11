Tüfenkci’den erken rezervasyon uyarısı

Tüfenkci, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için bakanlık olarak çalıştıklarını vurguladı. Tüfenkci, şöyle konuştu: “Vatandaşımız, öncelikle tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığını sorgulamalı. Mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesi veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yerine seyahat acentesinin internet sitesinin tercih edilmesi önemli. Seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeleri, kaç yıldız sahibi olduğu ‘www.kulturturizm.gov.tr’ ve ‘www.tursab.org.tr’ adreslerinden öğrenilebilir.”

FESHETME HAKKI VAR

Tüfenkci, “Tüketicinin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı var. Tüketici, bu süre zarfında yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda, vergi hariç bedelin kesinti yapılmaksızın iade edilmesi gerekiyor” dedi.